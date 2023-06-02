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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بدون أدوية .. علاجات طبيعية لمرضى الجيوب الأنفية

صدى البلد

يوجد العديد من العلاجات المنزلية التي قد تساعد في تخفيف الانزعاج من الجيوب الأنفية. اهدف إلى شرب الكثير من السوائل واستخدم المرطب للحفاظ على رطوبة الهواء. يمكنك أيضًا تجربة غسول الأنف أو حساء الدجاج أو عسل  ولكن من الأفضل الاتصال بالطبيب إذا استمرت الأعراض لأكثر من 10 أيام.

تساعد السوائل والترطيب على ترقيق المخاط تصريف الجيوب الأنفية وفقا لhealth line

. كما أنها تعمل على تليين الجيوب الأنفية والحفاظ على رطوبة بشرتك.

المشروبات الساخنة مثل شاي الأعشاب يمكن أن تكون مرطبة بشكل خاص. توفر المشروبات الساخنة أيضًا فائدة إضافية من البخار.

2. ري الأنف  

يعتبر الري الأنفي فعالاً للغاية في تخفيف احتقان الأنف وتهيجها.

يعني الري بالملح ببساطة شطف الممرات الأنفية بمحلول ملحي بلطف. يمكنك القيام بذلك باستخدام زجاجات ضغط خاصة 

 

البخار
بخار يساعد على تخفيف مصدر الاحتقان عن طريق تخفيف المخاط.

امنح نفسك علاجًا بالبخار باستخدام وعاء من الماء الساخن ومنشفة كبيرة. أضف زيوت المنثول أو الكافور أو زيت الأوكالبتوس إلى الماء إذا أردت.

ضع المنشفة على رأسك ، بحيث تسقط على جوانب الوعاء ، محاصرة البخار بداخلها. يفعل معظم الناس هذا حتى يتبدد البخار. يمكن أيضًا للبخار الناتج عن الدش الساخن أن يعمل ولكنه تجربة أقل تركيزًا. 

 

كما يجب أن يساعد تدوير الكمادات الدافئة والباردة على الجيوب الأنفية.

استلق بضمادة دافئة على أنفك ووجنتيك وجبينك لمدة ثلاث دقائق.
أزل الكمادة الدافئة واستبدلها بضغط بارد لمدة 30 ثانية.
افعل هذا مرتين إلى ثلاث مرات.
يمكنك تكرار هذه العملية مرتين إلى ست مرات كل يوم.

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