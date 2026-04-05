اغتيال أصغر باقري.. إسرائيل تعلن استهداف قائد بارز بالحرس الثوري داخل إيران
نواب يعلنون رفضهم مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة
من الشراكة الاستراتيجية إلى التنسيق الإقليمي.. تفاصيل اتصال الرئيس السيسي ورئيس وزراء إسبانيا
الإعلاميين : استدعاء علا شوشة ومعد ومخرج برنامج الشفرة للتحقيق في مخالفات مهنية
الحرس الثوري يستهدف قاعدة للجنود الأمريكيين في الكويت
3,2 % انخفاضا في قيمة الواردات خلال شهر يناير 2026
الأردن يعلن استهداف أراضيه بصاروخ و3 مسيرات الـ24 ساعة الماضية
طوارئ في الاحتلال .. نقل 163 إسرائيليا إلى المستشفيات خلال 24 ساعة
باب رزق.. 1820 فرصة عمل برواتب مجزية خلال إبريل
تهديد إشعاعي في إيران.. نشاط عسكري قرب محطة بوشهر النووية يثير القلق
إطلاق المرحلة الرابعة من المبادرة الوطنية للمشروعات الذكية الخضراء.. موعد التقديم
قصف جوي يستهدف قاعدة الدعم اللوجستي الأمريكية قرب مطار بغداد
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير النفط الكويتي: التطورات الإقليمية الراهنة تستلزم تعزيز التنسيق للحفاظ على استقرار الأسواق

وزير النفط الكويتي: التطورات الإقليمية الراهنة تستلزم تعزيز التنسيق للحفاظ على استقرار الأسواق
وزير النفط الكويتي: التطورات الإقليمية الراهنة تستلزم تعزيز التنسيق للحفاظ على استقرار الأسواق
أ ش أ

أكد وزير النفط الكويتي، طارق الرومي، اليوم، أن التطورات الإقليمية الراهنة تستدعي تعزيز التنسيق المشترك للحفاظ على استقرار أسواق الطاقة وضمان أمن الإمدادات.

جاء ذلك في تصريح له؛ عقب ترؤسه وفد دولة الكويت المشارك في اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج (JMMC)، واجتماع الدول الثماني المشاركة في “اتفاق التخارج من الخفض الطوعي للإنتاج النفطي” ضمن إطار تحالف (أوبك بلس)، عبر تقنية الاتصال المرئي، بحسب ما جاء في بيان لوزارة النفط الكويتية.

وأشار الرومي، وفقا للبيان، إلى "الأهمية الحيوية لحماية الطرق البحرية الدولية لضمان التدفق المستمر للطاقة"، موضحا أن "أي إجراءات تقوض أمن إمدادات الطاقة سواء من خلال الهجمات على البنية التحتية أو تعطيل الطرق البحرية الدولية تزيد من تقلبات السوق وتضعف الجهود الجماعية لدعم استقرار السوق لصالح المنتجين والمستهلكين والاقتصاد العالمي".

وأكد وزير النفط الكويتي أن الاجتماعين يأتيان في توقيت دقيق للغاية تمر به أسواق الطاقة العالمية عقب اندلاع الحرب الإقليمية في المنطقة وما تبعها من اعتداءات تمثل تحديا أمام أمن الطاقة.

وأشاد بقرار الدول الثماني برفع إجمالي الإنتاج بمقدار 206 آلاف برميل يوميا لشهر مايو 2026، لافتا إلى أن الاجتماع القادم سيعقد في الثالث من مايو المقبل.

وأشار إلى أن اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج (JMMC) يمثل ركيزة أساسية في متابعة التزام الدول المشاركة وتقييم تطورات السوق، مبينا أن "الاجتماع القادم سيعقد في السابع من شهر يونيو المقبل".

تجدر الإشارة إلى أن وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماعين إضافة إلى الوزير الرومي ضم محافظ دولة الكويت لدى منظمة أوبك، محمد الشطي، والممثل الوطني لدولة الكويت لدى منظمة أوبك، الشيخ عبد الله صباح سالم الحمود الصباح.

وزير النفط الكويتي طارق الرومي التطورات الإقليمية الراهنة تعزيز التنسيق المشترك استقرار أسواق الطاقة

بل شم النسيم..أضرار كارثية لتناول الفسيخ
بل شم النسيم..أضرار كارثية لتناول الفسيخ
بل شم النسيم..أضرار كارثية لتناول الفسيخ

ليلى علوى تثير الجدل بجمالها الملفت
ليلى علوى تثير الجدل بجمالها الملفت
ليلى علوى تثير الجدل بجمالها الملفت

قبل شم النسيم..طريقة عمل الرنجة بالطحينة
قبل شم النسيم..طريقة عمل الرنجة بالطحينة
قبل شم النسيم..طريقة عمل الرنجة بالطحينة

رئيس الأركان يلتقى نظيره الكونغولي لبحث التعاون العسكري المشترك
رئيس الأركان يلتقى نظيره الكونغولي لبحث التعاون العسكري المشترك
رئيس الأركان يلتقى نظيره الكونغولي لبحث التعاون العسكري المشترك

