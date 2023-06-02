عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد انخفاض سعرها .. طريقة تخزين الطماطم خارج الثلاجة لمدة 10شهور

صدى البلد

انخفض سعر الطماطم بالاسواق الفترة الأخيرة مما جعل الكثير من ربات المنزل علي تخزين كميات من الطماطم وتفريزها ولذلك نقدم لكي اليوم طريقه  تخزين الطماطم خارج الثلاجة لمدة 10شهور 
 

المكونات :
خمس كيلو طماطم 
خمس ملعقة صغيره ملح
خمس جرام بنزوات الصوديوم
خمس ملاعق كبيره زيت


طريقة تخزين الطماطم :
نحضر البرطمان الخاص بالتخزين ونضعه فى ماء مغلي لتعقيمه
ونضع الغطاء أيضا الى ان يغلى الماء ثم نرفعه من على النار
نترك البرطمان فى الماء المغلى لبعض الوقت ثم نخرجه ونصفيه على قطعة قماش حتى يخرج كل الماء منه ويجف تماما

نقطع الطماطم الى ارباع وتوضع كل كمية الطماطم
في حله ونقوم بوضعها على نار هادئة مع عدم اضافه ماء اليها لمدة ساعه
بعد ساعة نرفعها من على النار لتبرد تماما ثم نضعها فى الخلاط الكهربائى وتضرب وتصفى من القشر والبذر
ثم نضعها مرة أخري على نار هادئة ونضيف لها الملح والزيت
وتقلب الى ان يغلظ قوامها
الآن نحضر بنزوات الصوديوم وقليل من الماء للذوبان
ثم تضاف البنزوات الى صلصة الطماطم وتترك على النار 
مع الاستمرار فى التقليب لمده بسيطة وترفع بعدها من على النار
نتركها حتى تبرد تماما ثم تسكب في البرطمان ويتم غلق البرطمان جيدا


ملحوظات هامة
نمسح حول البرطمانات بعد التعبئة باستخدام ورق المطبخ موضوع عليها قليلا من الخل

أثناء الاستعمال نستخدم ملعقة جافة ونظيفة في التعبئة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيديو مبهج| شاهد رقص الأميرة رجوة في حفل زفافها يشعل السوشيال ميديا

عاصفة جديدة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد| فيديو

بيان عاجل من البيت الأبيض بعد سقوط بايدن من على المنصة خلال حدث بكولورادو

مفاجأة.. إبراهيم حسن يكشف سر غياب توأمه حسام عن حفل افتتاح فرع الأهلي

ضحية العاصفة ونقابة المهندسين تبكي وفاتها.. ماذا تعرف عن رانيا مصطفى

شقيقتا الأمير الحسين تثيران الجدل في حفل زفافه .. اعرف السبب

العاصفة مستمرة.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية

زوجة نجم الزمالك تثير الجدل بصورة لها مع أليو ديانج

ترشيحاتنا

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 2-6-2023 والقنوات الناقلة

عاصفة في الطريق| تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

30 ألف جنيه .. الاسعار الجديدة لـ شيري تيجو 3 موديل 2023 |صور

جمعة مباركة دعاء قصير.. احرص على هذه الكلمات في سيد الأيام

اليوم .. إغلاق محور 26 يوليو لمدة 12 ساعة |تفاصيل

السجن المؤبد عقوبة كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وداعا للأدوية .. نوعان من الفاكهة الصيفية لعلاج أمراض المفاصل

مزيل للعرق تحول إلى قنبلة .. اعرف القصة

بعد انخفاض سعرها .. طريقة تخزين الطماطم خارج الثلاجة لمدة 10شهور

طريقة عمل الرقاق باللحمة المفرومة

فيديو

انتصار السيسي تقدم التهنئة للأمير الحسين بعد عقد قرانه | فيديو وصور

موقف الشناوي وأبرز الغيابات .. كواليس ما قبل مباراة الأهلي والوداد

تفاصيل عاصفة ترابية ضرب محافظات مصر/ فيديو جراف

أحمد زكي ومحمد ممدوح الأفضل وشافت الودع في طفولتها.. منى زكي تكشف عن نبوءة عرافة تحققت معها «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

اﻟﻤﺰﻳﺪ