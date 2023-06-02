بعد انخفاض سعرها .. طريقة تخزين الطماطم خارج الثلاجة لمدة 10شهور

انخفض سعر الطماطم بالاسواق الفترة الأخيرة مما جعل الكثير من ربات المنزل علي تخزين كميات من الطماطم وتفريزها ولذلك نقدم لكي اليوم طريقه تخزين الطماطم خارج الثلاجة لمدة 10شهور



المكونات :

خمس كيلو طماطم

خمس ملعقة صغيره ملح

خمس جرام بنزوات الصوديوم

خمس ملاعق كبيره زيت



طريقة تخزين الطماطم :

نحضر البرطمان الخاص بالتخزين ونضعه فى ماء مغلي لتعقيمه

ونضع الغطاء أيضا الى ان يغلى الماء ثم نرفعه من على النار

نترك البرطمان فى الماء المغلى لبعض الوقت ثم نخرجه ونصفيه على قطعة قماش حتى يخرج كل الماء منه ويجف تماما

نقطع الطماطم الى ارباع وتوضع كل كمية الطماطم

في حله ونقوم بوضعها على نار هادئة مع عدم اضافه ماء اليها لمدة ساعه

بعد ساعة نرفعها من على النار لتبرد تماما ثم نضعها فى الخلاط الكهربائى وتضرب وتصفى من القشر والبذر

ثم نضعها مرة أخري على نار هادئة ونضيف لها الملح والزيت

وتقلب الى ان يغلظ قوامها

الآن نحضر بنزوات الصوديوم وقليل من الماء للذوبان

ثم تضاف البنزوات الى صلصة الطماطم وتترك على النار

مع الاستمرار فى التقليب لمده بسيطة وترفع بعدها من على النار

نتركها حتى تبرد تماما ثم تسكب في البرطمان ويتم غلق البرطمان جيدا



ملحوظات هامة

نمسح حول البرطمانات بعد التعبئة باستخدام ورق المطبخ موضوع عليها قليلا من الخل

أثناء الاستعمال نستخدم ملعقة جافة ونظيفة في التعبئة