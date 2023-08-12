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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

زاهي حواس يشيد بسيطرة شرطة السياحة على الأماكن الأثرية

زاهى حواس
زاهى حواس

أشاد عالم الاثار المصرية الدكتور "زاهي حواس" ، بالدور الذي تقوم به شرطة السياحة والآثار في السيطرة والحفاظ وتأمين الأماكن الأثرية والسياحية، في سقارة والهرم والأقصر وغيرها من الأماكن الأثرية والسياحة في مصر، جاء ذلك خلال مقابلة "حواس" مع موقعCNN عربية.

واستنكر "حواس" بعض المضايقات التي يتعرض لها بعض الزوار والسائحين خارج المنطقة الأثرية، وعبر عن أمله في تحويل أهرامات الجيزة إلى متحف مفتوح، وانتظار أفتتاح تطوير منطقة آثار الهرم مع أفتتاح المتحف المصري الكبير أعظم مشروع ثقافي في القرن الحادي والعشرين.


وشدد "حواس" ، على أهمية تدريس مادة السياحة لطلاب المدارس الإبتدائية، حتى يعلموا مدى تأثيرها على كل منزل، مؤكدًا أهمية احترام السائح، لأن السياحة مورد مهم للعملة الصعبة، وتصب في صالح الدخل القومي المصري.

زاهي حواس حواس شرطة السياحة والآثار أهرامات الجيزة افتتاح المتحف المصري الكبير الاثار المصرية الاثار

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