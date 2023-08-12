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توك شو

بعد ظهوره في 51دولة.. كل ما تريد معرفته عن متحور كورونا الجديد

متحور كورونا الجديد
متحور كورونا الجديد

متحور كورونا الجديد.. قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إن متحورات كورونا مازالت مستمرة وخاصة من سلالة أوميكرون، لافتًا إلى أن هذه المتحورات لديها قدرة كبيرة على سرعة الانتشار.
 

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6 أعراض| التفاصيل الكاملة لـ متحور كورونا الجديد


وأضاف “عقبة” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد” المذاع عبر فضائية “تن”، اليوم السبت، أن أخر المتحورات التي تم اكتشافها والمعروف باسم (الإيريس) تم تصنيفه من قبل منظمة الصحة العالمية بأنه "مثير للاهتمام"، متابعًا أن المتحور الجديد أعراضه تشبه أعراض البرد والأنفلونزا، والتي تتمثل في ارتفاع بسيط في درجات الحرارة وجفاف في الحلق وسيلان الأنف وألم في العضلات.

ووجه رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، تحذيرًا لعدة فئات على رأسها كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، قائلًا: إنه يجب اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لتجنب الإصابة بالفيروس الجديد، موضحًا أن يتم التعامل مع الفيروس من خلال معالجة الأعراض.
 

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