عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

6 أعراض| التفاصيل الكاملة لـ متحور كورونا الجديد

أرشيفية
أرشيفية

كشف الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، عن أعراض متحور كورونا الجديد، قائلًا إنه بدأ في الانتشار منذ شهر ونصف ويسمى “الإيريس”، موضحًا أن متحور فرعي من أوميكرون.

وقال “عنان” خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم الجمعة، أن أعراض هذا الفيروس تشبه أعراض أوميكرون والتي تتمثل في ارتفاع درجات الحرارة والوهن وتكسير العظام والإسهال والاضطرابات في الجهاز الهضمى والصداع.


وتابع أن هذه الأعراض تستغرق من أسبوع لـ10 أيام ومن ثم تنتهي، لافتًا إلى أن الفئات الأكثر عرضة للإصابة أصحاب الأمراض المزمنة الغير مسيطر عليها وكبار السن، موضحًا أن الأعداد بدأت في الزيادة، حيث سجلت في أخر شهر وحتى اليوم مليون حالة جديدة على مستوى العالم و3000 حالة الوفاة وأن الزيادة في الأعداد سببها هو عدم تلقي الأشخاص الجرعات المنشطة على مدار العام الماضي.

متحور كورونا الجديد كورونا الإيريس اوميكرون توك شو صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

11 درجة كاملة مرة واحدة|الحرارة تهبط إلى مستويات قياسية والأرصاد تفجر مفاجأة

عاجل ..إغلاق المجال الجوي فوق مطار فنوكوفو الدولي بـ روسيا لهذا السبب

«اهربوا من البحر فورا»|تحذير عاجل من الأرصاد بعد غرق ابن حسن يوسف

زوجة لاعب الزمالك السابق تثير الجدل بإطلالة جريئة

هل يعود كيلو الأرز إلى 10 جنيهات؟|مفاجأة غير متوقعة بعد قرار الحكومة

تحذير عاجل من تناول هذا السمك | مصاب بمرض خطير

ياسمين عبد العزيز لـ العوضي: عايز تطلقني عشان نفخت شفايفي!!

استبعاد الحوامل وأصحاب الوزن الزائد من مسابقة 30 ألف معلم.. والبرلمان يتدخل

ترشيحاتنا

احذر إهمال كبار السن.. حبس و غرامة تصل لـ 10 آلاف جنيه في انتظارك | تفاصيل

حكم رفع اليدين بالدعاء أثناء خطبة الجمعة.. آراء الفقهاء

زيادة سنوية 1%.. تفاصيل تسوية المعاشات بنسبة 80% بقانون التأمينات الجديد

انفجارات قوية تضرب العاصمة الأوكرانية ونداء عاجل للمواطنين

الصحة: إصدار 1.8 مليون قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة 9 مليارات جنيه

بعد ترويج المشاهير له... ماذا يحدث للجسم عند الاستحمام بالثلج؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ترويج المشاهير له... ماذا يحدث للجسم عند الاستحمام بالثلج؟

موظفون حكوميون يرتدون الخوذ أثناء العمل في الهند

تحذير عاجل من تناول هذا السمك | مصاب بمرض خطير

شاهد.. فيديو مروع لـ رجل يجلس وسط عشرات الثعابين العملاقة

فيديو

صوت ملائكي.. طفل يبهر رواد مول شهير في حب المصطفى

حكومة الانقلاب في النيجر .. هل تستفز قوى الإيكواس الأفريقية

مقطع فيديو لمحاولة إنقاذ شاب أمريكي من الغرق بأعجوبة.. شاهد

تسبب في إرباك لندن.. تحدي "تيك توك" يثير الكثير من الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: شواطئ الماضي وأمواج المستقبل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

اﻟﻤﺰﻳﺪ