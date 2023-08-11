6 أعراض| التفاصيل الكاملة لـ متحور كورونا الجديد

كشف الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، عن أعراض متحور كورونا الجديد، قائلًا إنه بدأ في الانتشار منذ شهر ونصف ويسمى “الإيريس”، موضحًا أن متحور فرعي من أوميكرون.



وقال “عنان” خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم الجمعة، أن أعراض هذا الفيروس تشبه أعراض أوميكرون والتي تتمثل في ارتفاع درجات الحرارة والوهن وتكسير العظام والإسهال والاضطرابات في الجهاز الهضمى والصداع.





وتابع أن هذه الأعراض تستغرق من أسبوع لـ10 أيام ومن ثم تنتهي، لافتًا إلى أن الفئات الأكثر عرضة للإصابة أصحاب الأمراض المزمنة الغير مسيطر عليها وكبار السن، موضحًا أن الأعداد بدأت في الزيادة، حيث سجلت في أخر شهر وحتى اليوم مليون حالة جديدة على مستوى العالم و3000 حالة الوفاة وأن الزيادة في الأعداد سببها هو عدم تلقي الأشخاص الجرعات المنشطة على مدار العام الماضي.