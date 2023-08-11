منظمة الصحة تثير جدلا حول ظهور متحور جديد لـ "كورونا" أشد خطرا .. تفاصيل

أثارت منظمة الصحة العالمية الكثير من الجدل بتحذّريها من متحور "إي جي 5" من كورونا ينتشر بسرعة خلال الفترة من 17 إلى 23 يوليو، حيث بلغ معدل الانتشار العالمي لـ"إي جي 5" .

وأشارت المنظمة إلى أنها صنفت تلك المتحورعلى أنه "متحور محل الاهتمام و تحت المراقبة.



وأضافت المنظمة أن هناك زيادة مطردة لحصة إي. جي. 5" وذلك مقارنةً ببعض المتحورات الأخرى فقد بلغ في يوليو، فقد بلغ معدل الانتشار العالمي لـ"إي. جي. 5" 17.4%، ما يمثل زيادة ملحوظة وذلك مقارنةً بالبيانات التي كانت قبل أربعة أسابيع عندما بلغ المعدل حوالي 7.6%.