التنمية الصناعية: منح رخص تشغيل 7 آلاف مصنع

أكد محمد عبد الكريم رئيس هيئة التنمية الصناعية، أنه تم طرح أراضي في 15 محافظة وهناك 790 قطعة أرض مطروحة لتنفيذ مشروعات.

وقال محمد عبد الكريم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" تم إصدار رخص تشغيل لأكثر من 7 آلاف مصنع على مستوى الجمهورية ".

وأضاف محمد عبد الكريم:" تم منح رخص لمصانع في عدة تخصصات ومنها قطاع الصناعات الهندسية والكيماوية والصناعات الغذائية والغزل والنسيج ".

وأضاف محمدعبد الكريم :" الرخص التي يتم منحها للمصانع تكون بالإخطار أومسبق".

وأكمل محمد عبد الكريم:" الرخص المسبق تكون في الصناعات عالية المخاطر"، مضيفا:" الرخصة تصدر في اقل من 20 يوم ".