عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصادرة 28 طن مواد غذائية فاسدة داخل مصانع بير سلم بالغربية

مواد غذائية بالغربية
مواد غذائية بالغربية

تمكن فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة الغربية، بالتعاون مع الجهات المعنية، من مصادرة 28 طن مواد عذائية غير صالحة للاستهلاك الأدمى، داخل مصانع ومنشأت مواد غذائية، قبل بيعها لجمهور المواطنين بمراكز ومدن المحافظة.

قوات الإنقاذ النهري تنتشل جثة صياد مسنّ من ترعة في طنطا

وكانت المهندسة حنان عامر مدير عام فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالغربية، قد قادت حملة بالتنسيق مع الجهات المعنية ، على الأسواق بمراكز ومدن المحافظة، لإحكام السيطرة على سلامة الأغذية ورصد المخالفات بناء علي تعليمات الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.

توقف بناء سد كاندادجي في النيجر بسبب العقوبات الغربية

وأسفرت الحملة عن ضبط  28 طن و635 كيلو جرام مواد غذائية بطنطا وقطور عبارة عن ،جبنة رومي منتهية الصلاحية ، وجبنة بيضاء بها أعفان وروائح كريهة، وسوداني بأطعم مختلفة منتهي الصلاحية، جميع المضبوطات غير صالحة للاستهلاك الأدمي ،وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محاضر للمخالفين وإخطار النيابة العامة لتجرى شئونها.

احكام السيطرة الإنقاذ النهرى إستهلاك الآدمى استهلاك الهيئة القومية الجهات الدكتور الدكتور طارق رحمي الهيئة الهيئة القومية لسلامة الغذاء الجهات المعنية م السيطرة الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية التحفظ التنس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أم العريس.. من هي أماني سوكا زوجة عمرو أديب قبل لميس الحديدي؟.. صور

للموظفين وأصحاب المعاشات.. حقيقة صرف علاوة غلاء معيشة بقيمة 450 جنيها

النيابة: ماس كهربائي سبب حريق 6 طوابق بعقار مدينة نصر ولا شبهة جنائية

لا يناسب طموحنا.. شقيق أشرف بن شرقي يوجه صدمة لـ بيراميدز.. خاص

بعائد 20%| شهادات ادخار في بنوك مصر.. التفاصيل الكاملة

نجم الزمالك يعلن تفاصيل "كارثة" جديدة في القلعة البيضاء

تظلمات الثانوية العامة 2023|التعليم تكشف حقيقة وجود حالات تبديل لأوراق إجابات الطلاب

بقاء مشروط.. نجم الزمالك يكشف مفاجأة عن انضمام أحمد فتوح لـ الأهلي

موضوعات متعلقة

مصادرة 261 كيلو لحوم ودواجن وأسماك مدخنة "رنجة" فاسدة بالغربية

أمن الغربية يحرر 118 مخالفة لردع قائدي السيارات والمركبات

مصادرة 245 عبوة أدوية بيطرية متنوعة الأصناف مجهولة المصدر بالغربية

ضبط أصحاب 5 مخابز استولوا على 34 جوال دقيق بلدي مدعم بالغربية

ضبط 12 مركبة توكتوك ودراجات نارية مخالفة في حملات مرورية بالغربية

محافظ الغربية : غلق وتشميع 25 منشآة مخالفة للمواعيد

وقف 8 حالات بناء على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة في المحلة

غلق 5 محلات و6 ورش لمخالفة المواعيد الرسمية في المحلة

ترشيحاتنا

وفاة رئيس قلم نيابة الأحداث بالإسماعيلية وبناته في حادث بالطريق الحربي

رسمياً الرجاء المغربي يضم عمرو وردة لموسمين

سيراميكا كليوباترا يواصل جهوده لاستعارة نجم الأهلي

لمنع النصب على الطلاب.. إعلان قوائم مؤسسات التعليم العالي المُعتمدة في مصر

بعد انضمامه للأهلي.. إمام عاشور يخسر 17 مليون جنيه من قيمته التسويقية

مفيش فواتير تاني.. كيف يدفع 9 ملايين مواطن رسوم الكهرباء بالتحصيل المميكن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان شفاف.. كنزي عمرو دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة.. شاهد

الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم المؤتمر الطبى الثامن للطب النفسى للقوات المسلحة

لو شعرك مموج أو كيرلي.. خبيرة تجميل توضح طرق العناية به لمظهر جذاب

النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات| مفيد أم ضار؟

فيديو

أصاب مليون شخص.. تفاصيل مرعبة عن عودة كورونا| فيديو جراف

حرام شرعا.. تعليق مثير من سعد رمضان عن المساكنة وسر ندمه

بعد داليدا خليل.. عمرو دياب يثير الجدل مع فتاة أخرى

بمقطع فيديو من الساحل.. تعليق مثير من فيفي عبده بعد تعرضها للسحر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: شواطئ الماضي وأمواج المستقبل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

اﻟﻤﺰﻳﺪ