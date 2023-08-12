مصادرة 28 طن مواد غذائية فاسدة داخل مصانع بير سلم بالغربية

تمكن فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة الغربية، بالتعاون مع الجهات المعنية، من مصادرة 28 طن مواد عذائية غير صالحة للاستهلاك الأدمى، داخل مصانع ومنشأت مواد غذائية، قبل بيعها لجمهور المواطنين بمراكز ومدن المحافظة.

وكانت المهندسة حنان عامر مدير عام فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالغربية، قد قادت حملة بالتنسيق مع الجهات المعنية ، على الأسواق بمراكز ومدن المحافظة، لإحكام السيطرة على سلامة الأغذية ورصد المخالفات بناء علي تعليمات الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 28 طن و635 كيلو جرام مواد غذائية بطنطا وقطور عبارة عن ،جبنة رومي منتهية الصلاحية ، وجبنة بيضاء بها أعفان وروائح كريهة، وسوداني بأطعم مختلفة منتهي الصلاحية، جميع المضبوطات غير صالحة للاستهلاك الأدمي ،وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محاضر للمخالفين وإخطار النيابة العامة لتجرى شئونها.