وكيلا الصحة والتضامن يزوران مصابي حريق قرية البياض بكفر الشيخ | صور

تفقد الدكتور محمد أبو السعد وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، اليوم، مصابي حادث انفجار أسطوانة غاز بقرية البياض بمستشفى دسوق العام.

جاء ذلك في حضور الدكتورة دار السلام حسين وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي لتنسيق الجهود وتوفير مظلة دعم طبي واجتماعي عاجلة للمصابين وهم أفراد أسرة واحدة وجارتهم، في مشهد يعكس تلاحم أجهزة الدولة لمواجهة الأزمات.

تابع وكيل الوزارة بدقة الخطة العلاجية للمصابين الخمسة، موجهاً بتقديم الرعاية الفائقة لثلاث حالات بقسم العناية المركزة (الأب والطفل والجدة) ومتابعة استقرار الحالتين الأخريين بالقسم الداخلي، مع تشديده على توفير كافة مستلزمات الحروق والأدوية بشكل فوري، وإبقاء الفرق الطبية في حالة استنفار تام لمتابعة التطورات الصحية وتقديم تقارير لحظية عن مستجداتهم.

أثنى الدكتور أبو السعد على سرعة استجابة قطاع التضامن الاجتماعي للبدء في إجراءات الحماية الاجتماعية للأسرة المنكوبة.

فيما أكد الدكتور علاء الشريف مدير المستشفى جاهزية الأطقم الطبية لتقديم أفضل خدمة ممكنة، مشدداً على أن مديرية الشئون الصحية تضع سلامة المواطنين كأولوية قصوى وتسخر كافة إمكانياتها لضمان تقديم الرعاية الطبية اللائقة في كافة ربوع المحافظة.