محافظات

تحرير 1168 مخالفة خلال حملة لإزالة الإشغالات بدسوق في كفر الشيخ| صور

محمود زيدان

تابع المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، جهود الحملة المكبرة لإزالة الإشغالات بشوارع مدينة دسوق، والتي نُفذت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، مع تكثيف حملات النظافة والتجميل ورفع كافة الإشغالات، للحفاظ على المظهر الحضاري وتحقيق السيولة المرورية، مؤكداً استمرار الحملات لإعادة الانضباط للشارع العام ومنع الظواهر العشوائية.

وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق برئاسة جمال ساطور، رئيس المركز والمدينة، الحملة بعدد من الشوارع والميادين العامة بمشاركة اللواء عبد اللطيف مزروع، مساعد مدير الأمن للأمن العام، والعميد هشام الأمير، مأمور قسم شرطة دسوق، والعميد فتحي رزق، رئيس شرطة المرافق بالمديرية، إلى جانب فرق العمل المعاونة والقوة المرافقة. 

واستهدفت الحملة عددًا من المناطق الحيوية، منها محيط الميدان الإبراهيمي وشارع سعد زغلول وحلقة الأسماك وشارع الجلاء والشوارع الفرعية، حيث تم رفع الإشغالات الثابتة والمتحركة التي تعيق حركة المرور والمشاة.

وأسفرت الحملة عن تحرير 1168 مخالفة متنوعة، شملت رفع 680 إشغالًا، وتنفيذ 20 قرارًا إداريًا، وتحرير 62 محضر إشغال طريق، و62 محضر نظافة، ونقل 49 حالة، وإزالة 210 إعلانًا مخالفًا، إلى جانب ضبط 85 مخالفة متنوعة. 

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن الحملات مستمرة ولن يُسمح بعودة أي إشغالات مرة أخرى، مشددًا على أن الشارع حق للمواطن ولن يتم التهاون مع أي مخالفات، مع مناشدة أصحاب المحال والباعة الالتزام بالقانون حفاظًا على النظام العام والمظهر الحضاري.

كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ دسوق

حقيقة تخفيف الأحمال الكهربائية 4 ساعات يوميًا على مستوى الجمهورية

