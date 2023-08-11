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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قوات الإنقاذ النهري تنتشل جثة صياد مسنّ من ترعة في طنطا

غرق في مياه ترعه
غرق في مياه ترعه القاصد بطنطا

دفعت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم بقوات الإنقاذ النهري لانتشال جثة صياد مسن غرق في مياه ترعة القاصد بمنطقة المرشحة وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحية إلي مشرحة مستشفى طنطا الجامعي.

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وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة ثان طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث الغرق بمياه ترعه القاصد بنطاق دائرة القسم.

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كما انتقلت قوات الإنقاذ النهري تنتشل جثة الصياد الضحية وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحية إلي مشرحة مستشفى طنطا الجامعي.

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وكلفت إدارة البحث الجنائي بتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها بمقابر أسرته.

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