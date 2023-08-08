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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ترقية 22 عضوا بهيئة التدريس وتعيين 63 مدرسا بجامعة طنطا

جامعة طنطا
جامعة طنطا

وافق مجلس جامعة طنطا فى جلسته الأخيرة المنعقدة برئاسة الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة، على منح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ لكل من أمانى محمد نبيه، غادة نبيل محمود ،اميرة عدلى كساب ، أحمد إسماعيل توفيق بكلية الطب ، ياسر محمد اللمعى بكلية الحقوق ، وهالة احمد السايس بكلية التمريض.

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كما وافق  المجلس على التعيين فى وظيفة أستاذ مساعد لكل من حازم محمد عبد الخالق، عمرو أحمد عبد الرحمن ،وسام مصطفى عيسوى ،رؤوف أحمد عبد الرؤوف، دينا محمد عبد العليم ، ريم عادل الخولى ، سارة يوسف مكسويل بكلية الطب ، أحمد أحمد نصير بكلية العلوم ، سوسن فوزى عساف ،هبه محمد سرور بكلية التجارة ، السيد عيد غنيم، دينا أحمد مرتضى بكلية الزراعة ، مروة محمد أبو شامية ، على مبارك عبد الجليل ،محمود محمد عبد الرحيم ، ابراهيم حمدى يحيى بكلية التربية الرياضية.

كما وافق المجلس على التعيين فى وظيفة مدرس لكل من محمود حسن الشهاوى ، ايمان عبد المنعم الشناوى ، بسمه زكريا الخطيب ، ياسمين محمد عبد المطلب ، لينة عبد الحميد عبد الحميد بكلية الصيدلة ، وائل علاء شوقى، نبيل محمود لاشين ، احمد فكرى ابو العز ، ريهام عبد المجيد عبد السميع ، هدير مجدى كمال ، بسمة السعيد المرشدى ، دعاء أحمد امام ، محمد على محمود ، ألاء سعيد أنور ، دينا أحمد سامى ، بسمه محمد عبد العزيز ، محمود محمد مطاوع ، ريهام سلمى أبو المجد، محمد صلاح إسماعيل ، ايمان عبد الهادى فتحى ، سلمى محمد الشقفى ، احمد جمال اسماعيل ، محمود مصطفى ابو العطا ، ابتسام على شادى ، علياء ممدوح عبد العزيز ، دينا حمدى محمد ، هند عبد السلام عبد السميع ، احمد مصطفى الجوهرى ، شيماء صبحى قاسم ، شيماء محمد ابراهيم ، اميرة احمد مصطفى ، أسماء سمير يوسف ، هبه ممدوح ابراهيم ، هبه محمد عزت ، فاطمه عبد السلام عبد الله ، هند عصام ابراهيم ، أميرة عبد الغنى خضر ، بسنت محمود عبد العزيز ، شيرين حسان عبد الله ، اسراء حسن عبد الوهاب ، احمد عاصم أبو زيد ، محمد سعيد الشرقاوى ، مى كمال عبد الله ، نهى أسامة المبيض بكلية الطب ، شاهندا رشاد الأعصر ، احمد حماد عبد الفتاح بكلية العلوم ، محمد ابراهيم موسى بكلية التجارة ، أحمد رفعت عطا بكلية الهندسة ، سالى عبد المنجى مصطفى ، علياء وحيد الصعيدى ، رانيا جمال الجندى بكلية التمريض ، غادة عبد المحسن حسن ، شريف محمود عبد المقصود ، محمد محمود الشيخ ، صبرى عباس السيد ، شيماء على كامل ، السيد الشحات أسماعيل ، دينا طلعت يوسف ، مروة محمود جلال ، سهام احمد داود ، شرين بدرى احمد ، علا السيد الطوخى ، اميرة محمد صبرى  بكلية الفنون التطبيقية.

وكذلك الموافقة على منح (681)  درجة دبلوم ،  و( 231)  درجة ماجستير ، و ( 87) درجة دكتوراه.

محمود حسن محمد عبد العليم محمد نبيه مصطفى منع كلية الحقو كلية التربية الرياضية كلية الحقوق كلية التجارة

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