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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

إنشاء مصانع باسمنا | مستثمر : الصلاحيات بمصر غير أي دولة

الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري

‏قال المستثمر محمد سمير، إن سياسات الدولة مع المستثمرين الأجانب الفترة الماضية لن تتكرر وإذا نظرنا إلى الدول المجاورة مثل الدول العربية الدولة لا يسمحون للمستثمر الأجنبي بمثل هذه الصلاحيات، مثلما يحدث في مصر مثل إنشاء المستثمر شركات ومصانع باسمه ويقوم بجميع أعماله دون أي معوقات أو قوانين مثل الدول الأخرى.

 

‏وتابع ‏خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "حقائق وأسرار"، مع الإعلامي "مصطفى بكري"، المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، أن لا يوجد أي مستثمر مصري يستطيع الاستثمار في أي دولة أخرى بكل هذه الصلاحيات التي منحتها الدولة للمستثمر الأجنبي، مضيفا عندما حدثت أزمة في دول مجاورة جاءت أعداد كبيرة جدا على الدولة المصرية لوجود أزمة اقتصادية أو عسكرية في هذه الدول.

وأضاف أن الدولة المصرية احتضنت كم كبير من القادمين إليها سواء من الجنسية السورية او السودانية او العراقية واليمنية ولكن كان يجب على الدولة أن تتخذ بعض الضوابط لأن هناك بعض الأعمال تسيدوا فيها الأخوة الأشقاء وأصبح هناك منافسة كبيرة لذلك يجب وضع الضوابط، متابعا أن ‏مصر تشهد نهضة كبيرة في التصنيع.

مصر الجنسية السورية السودان مصطفى بكري المستثمرين الأجانب

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