أساور ذهب جواها حديد في محلات الصاغة | التموين توضّح

كشف الدكتور ناجى فرج، مستشار وزير التموين لشئون الذهب، حقيقة وجود حديد داخل المصوغات الذهبية.





وقال الدكتور ناجى فرج، مستشار وزير التموين لشئون الذهب، خلال مداخلة ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "بعض أنواع الأساور الذهبية يوجد بها نصف جرام حديد".

وشدد: "لا بد من إثبات أن الأساور بها حديد في فاتورة الشراء"، موضحا: "لابد من إثبات كل مكونات المصوغات الذهبية في فاتورة الشراء".

وأضاف: "هذه النوعية من الأساور تكون عبارة عن قطعتين ويكون فيها مفصلة يوضع بها من نصف جرام إلى 70 ملي حديد، من أجل أن تتقفل الفاتورة وتتفتح".