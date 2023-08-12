توقّع مبشّر من التموين.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 | فيديو

قال الدكتور ناجى فرج، مستشار وزير التموين لشئون الذهب، إن أسعار الذهب شهدت استقرارا خلال الفترة الماضية بفضل مبادرة زيرو جمارك.

وأضاف فرج، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "مبادرة زيرو جمارك كان لها بالغ الأثر في نزول الأسعار خلال الأشهر الماضية".

وأشار "في الـ48 ساعة الماضية حدث زيادة كبيرة على الطلب خاصة السبائك والجنيهات، وهذا أمر معتاد للمصريين وكان الطلب أكثر من المعروض مما أدى لارتفاعات من 2150 إلى 2400 جنيها".

وأوضح "سبب ارتفاع الذهب زيادة الطلب مع قلة المعروض".



وتابع الدكتور ناجى فرج، مستشار وزير التموين لشئون الذهب،: "سعر الذهب حاليا 2350 جنيها للجرام عيار 21، ومتوقع خلال الأيام القليلة القادمة حدوث اتزان آخر للسوق خاصة مع توافر الطلب".