الذهب يستقر في نهاية تعاملات اليوم

استقر الذهب في مصر بنهاية تعاملات اليوم السبت في محلات الصاغة وبلغ سعر عيار 21 الأشهر انتشارا نحو 2300 جنيه للبيع و 2350 جنيه للبيع



وصل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 2529 جنيه للبيع و 2686 جنيه للشراء.

وبلغ سعر عيار 18 نحو 1971 جنيه للبيع و 2014 جنيه للشراء

وسجل سعر عيار 14 الأدني فئة نحو 1533 جنيه للبيع و 1567 جنيه للشراء

وصل سعر أوقية الذهب نحو 81.75 ألف جنيه للبيع و 83.53 ألف جنيه للشراء

وبلغ سعر كيلو الذهب نحو2.63 مليون جنيه للبيع و 2.7 مليون جنيه للشراء

ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 18.4 ألف جنيه للبيع و 18.8 ألف جنيه للشراء,



الذهب والسعر العالمي

وعلي سياق متصل استقرت أسعار الذهب قرب أدنى مستوى في شهر، أمس الجمعة 11 أغسطس، متجاهلة بيانات التضخم الأمريكية للشهر الماضي التي جاءت أفضل من المتوقع، لتنهي الأسبوع على خسائر.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.08% إلى 1913.53 دولار للأونصة، لكن جرى تداوله بالقرب من أدنى مستوى منذ السابع من يوليو تموز الذي لامسه في وقت سابق من اليوم.

وأنهى الأسبوع على خسائر بنسبة 1.45%.

وسجل الذهب مكاسب وصلت إلى 0.8% الخميس بعد أن أظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي ارتفع بأقل من المتوقع في يوليو، ما عزز الرهانات على أن الفيدرالي الأمريكي لن يرفع على الأرجح أسعار الفائدة مرة أخرى في عام 2023.

