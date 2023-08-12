شركات عالمية.. التنمية الصناعية: لدينا مستثمرين من تركيا والصين وإيطاليا

أكد محمد عبد الكريم رئيس هيئة التنمية الصناعية، أنه يتم العمل على توفير فرص عمل وتشغيل كثيرة وهناك ضخ للكثير من الاستثمارات في القطاع الصناعي.

وقال محمد عبد الكريم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" سوف يتم طرح أراضي جديدة على الخريطة الاستثمارية يوم 16 أغسطس المقبل ".

وتابع محمد عبد الكريم :" يتم طرح الأراضي أونلاين ويتم الإعلان عن تفاصيلها بشكل كامل قريبا "،مضيفا:" التسجيل لحجز قطعة الأراضي يتم أونلاين".

وأكمل محمد عبد الكريم :" نعمل على تحسين مؤشرات الاقتصاد المصري"، مضيفا:" لدينا مستتثمرين من خارج مصر".

ولفت محمد عبد الكريم:" لدينا مستثمرين من الصين وإيطاليا وتركيا لتوطين الصناعة في مصر ولدينا مستثمرين متخصصين في الاجهزة المنزلية".