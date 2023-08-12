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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

100 مليار دولار| الأدوات الصحية : نمهّد لفتح أسواق تصديرية .. خاص

رئيس الوزراء خلال
رئيس الوزراء خلال اجتماع توطين الصناعة

أشاد هيثم السميح نائب رئيس شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوطين الصناعة المحلية ، مُتوقعًا أن تكون هناك مفاجأة  عام 2023 الجارى في قطاع الأدوات الصحية فيما يتعلق بالتصدير في ظل تحول نسبة كبيرة من المستوردين إلى مصنعين ، طبقًا لتوجيهات الرئيس السيسي بتوطين الصناعة ، والدور الكبير الذي تقوم به الشُعبة في الفترة الأخيرة.

وقال "السميح"  فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد" إنه تم تغطية احتياجات السوق المحلي في هذا القطاع في الفترة الأخيرة بمنتجات " صنع في مصر" ، وهو ما يؤكد نجاح المنتج بالسوق المحلي ، ولذلك نتجه حاليًا لدراسة السوق الخارجي تمهيدًا لفتح أسواق تصديرية جديدة لدعم الصادرات المصرية التي نتطلع إلى الوصول بها إلى 100 مليار دولار طبقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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ولفت نائب رئيس شعبة الأدوات الصحية إلى أننا نركز على جودة المنتج وسعره بأن يكون مناسبًا ؛ حتى نستطيع غزو كثير من الأسواق ، في ظل إن هناك كثيرًا من الدول تفضل المنتج المصري ، ونسعى إلى زيادة الاستفادة من السفارات المصرية والملاحق التجاريين لدخول كثير من الأسواق في الدول المختلفة.  

وفي الفترة الأخيرة المنتج المصري وصل لجودة ممتازة ، وأكبر دليل على هذا أنه وفر احتياجات السوق المحلي ، حيث كنا نستورد تقريبًا أكثر من 80% في قطاعنا من الخارج من الصين وأوروبا ، والأمر اختلف تمامًا في ظل توجه الدولة للتصنيع ، ولذلك أوجه الدعوة لكافة المستوردين بأن يزيد اهتمامهم بالتصدير خلال المرحلة القادمة في دعم الدولة لتوطين الصناعة ، والاستفادة من التسهيلات والحوافز التي تدعم بها الصناعة ، مشيرًا إلى أن قطاع الأدوات الصحية بالفعل بدأ يستفيد منها ، وهناك نسبة كبيرة تحولت من الاستيراد إلى التصنيع ، وأتوقع زيادة هذه النسبة في الفترة القادمة.

شعبة الأدوات الصحية مال واعمال اخبار مصر الرئيس عبد افتاح السيسي توطين الصناعة المحلية Finance Real Estate

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