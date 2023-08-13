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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لقاء مع مصمم الأزياء العالمي سينكو| تعرف على رأيه بمصر ونفرتيتي

مايكل سينكو مصمم
مايكل سينكو مصمم الأزياء العالمي

قال مايكل سينكو، مصمم الأزياء العالمي إنه اختتم الفاعلية بمظهر نفرتيتي، موضحا أن مصدر إلهامه بهذا المظهر هو السيدات القويات في التاريخ المصري، و بالطبع نفرتيتي احدهن، مؤكدا إن جميع ما يخص هذه الإطلالة مصنوع من الترتر و البلورات.

 

وأوضح "سينكو"، خلال لقائه بفاعليات أول "فاشون شو" له بمهرجان العلمين مع الإعلامية نهى عبد العزيز ببرنامج "السفيرة عزيزة"، أن هذا العمل استغرق 6 أشهر لإنهاء هذا المنتج، لافتا إلى انه اهتم بأدق التفاصيل و منها الموسيقى الذي قام باختيارها و هي مزيج بين الموسيقى الشرقية الجميلة و الموسيقى الحديثة.

 

وتابع، أنه ممتن لجميع الجمهور و الحاضرين بهذه الفاعلية، و في غاية سعادته شاكرا مدينة العلمين لاستضافة الفاعلية الأولى له بمصر، بالإضافة إلى امتنانه لإدارة بورش و رؤساء المجلس لإعطائه تلك الفرصة و التي بالنسبة له تجربة رائعة.

 

رأيه بمدينة العلمين

أما عن رأيه بمدينة العلمين الجديدة، فقال أنها مدينة جميلة للغاية و أحب هذا المكان و أعجبه الطقس و الشاطئ الرائع، موضحا أن هذه الزيارة الخامسة له بمصر و لكن الأولى للعلمين، خاتما " لا يزال لدي أحلام كثيرة بالحياة".

مايكل سينكو نفرتيتي التاريخ المصري مهرجان العلمين بورش فاشون شو

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