لقاء مع مصمم الأزياء العالمي سينكو| تعرف على رأيه بمصر ونفرتيتي

قال مايكل سينكو، مصمم الأزياء العالمي إنه اختتم الفاعلية بمظهر نفرتيتي، موضحا أن مصدر إلهامه بهذا المظهر هو السيدات القويات في التاريخ المصري، و بالطبع نفرتيتي احدهن، مؤكدا إن جميع ما يخص هذه الإطلالة مصنوع من الترتر و البلورات.

وأوضح "سينكو"، خلال لقائه بفاعليات أول "فاشون شو" له بمهرجان العلمين مع الإعلامية نهى عبد العزيز ببرنامج "السفيرة عزيزة"، أن هذا العمل استغرق 6 أشهر لإنهاء هذا المنتج، لافتا إلى انه اهتم بأدق التفاصيل و منها الموسيقى الذي قام باختيارها و هي مزيج بين الموسيقى الشرقية الجميلة و الموسيقى الحديثة.

وتابع، أنه ممتن لجميع الجمهور و الحاضرين بهذه الفاعلية، و في غاية سعادته شاكرا مدينة العلمين لاستضافة الفاعلية الأولى له بمصر، بالإضافة إلى امتنانه لإدارة بورش و رؤساء المجلس لإعطائه تلك الفرصة و التي بالنسبة له تجربة رائعة.

رأيه بمدينة العلمين

أما عن رأيه بمدينة العلمين الجديدة، فقال أنها مدينة جميلة للغاية و أحب هذا المكان و أعجبه الطقس و الشاطئ الرائع، موضحا أن هذه الزيارة الخامسة له بمصر و لكن الأولى للعلمين، خاتما " لا يزال لدي أحلام كثيرة بالحياة".