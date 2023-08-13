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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فوضى للأسواق

تحذير خطير من ارتفاع النفط العالمي بشكل مفتعل بسبب هذه الدولة.. تفاصيل

سفينة حربية أمريكية
سفينة حربية أمريكية

حذرت مجموعة بحرية دولية، السفن  التي تمر عبر مضيق هرمز الاستراتيجي بالبقاء بعيدًا عن المياه الإقليمية الإيرانية قدر الإمكان لتجنب الاستيلاء عليها أو تعرضها للمضايقات، وفق ما ذكرت شبكة إيه بي سي نيوز الأمريكية.

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قالت إيه بي سي نيوز الأمريكية، يعد ذلك تحذيرا صارخا وسط تصاعد التوترات بين إيران والولايات المتحدة.

ووجه تحذير مماثل للشاحنين البحريين في وقت سابق من هذا العام قبل أن تستولي إيران على ناقلتين بالقرب من المضيق ، المصب الضيق للخليج العربي الذي يمر عبره 20٪ من نفط العالم.

يأتي ذلك، بينما تقترب إيران والولايات المتحدة حاليا من صفقة، ربما ستشهد رفع التجميد عن مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية، والتي يوجد جزء كبير منها في كوريا الجنوبية لكن ذلك، لن يتم دون مقابل. 

وحسب إيه بي سي نيوز، فإن المقابل سيكون الإفراج عن خمسة إيرانيين أمريكيين محتجزين في طهران.
وتستعد الولايات المتحدة خططًا لنشر قوات مسلحة على سفن تجارية في المضيق لردع إيران.

وأكد تيموثي هوكينز ، المتحدث باسم الأسطول الخامس الأمريكي في الشرق الأوسط، التحذير ، لكنه رفض مناقشة تفاصيل حوله.

وقال هوكينز إن مجموعة بحرية مدعومة من الولايات المتحدة تسمى انترناشيونال ماريتايم سيكوريتي كونستراكت، قامت  بإخطار السفن بأخذ الاحتياطات المناسبة لتقليل المخاطر في ضوء التوترات الإقليمية الحالية ، والتي نسعى إلى وقف التصعيد.

بشكل منفصل، حذرت منظمة بحرية تتبع الاتحاد الأوروبي تراقب الشحن في المضيق "من احتمال هجوم على سفينة تجارية مجهولة العلم في مضيق هرمز في غضون 12 إلى 72 ساعة قادمة" .

وحذرت المنظمة من أنه "في السابق ، وبعد إصدار تحذير مماثل ، استولت السلطات الإيرانية على سفينة تجارية بحجة كاذبة".

بعد ساعات ، أصدرت عمليات التجارة البحرية البريطانية التابعة للجيش البريطاني ، والتي تقدم أيضًا تحذيرات للبحارة في الخليج العربي ، بالبقاء في حالة تأهب.


يقع مضيق هرمز في المياه الإقليمية لإيران وعمان ، ويبلغ عرض أضيق نقطة فيه 33 كيلومترًا (21 ميلاً) فقط.


ويبلغ عرض ممر الشحن في الاتجاهين 3 كيلومترات فقط (ميلين)، أي أن أي شيء يؤثر على هذه النقطة سيؤثر  على أسواق الطاقة العالمية، ما قد يرفع سعر النفط الخام، ثم يتحول ذلك إلى المستهلكين من خلال ما يدفعونه مقابل البنزين ومنتجات النفط الأخرى.

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