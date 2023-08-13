مقرب من القيادة الجديدة يكشف الطريقة الوحيدة لحل الأزمة في النيجر

اعتبر مراقب مقرب من القيادة الجديدة في البلد الأفريقي بغرب القارة، أن الطريقة الوحيدة لتجنب الصراع في النيجر هي الاعتراف بالنظام الجديد.

ذكر ذلك أحد المدافعين عن حقوق الإنسان بالنيجر، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

قال إنسا جاربا سعيدو، الناشط المحلي والمراقب، إنه لن يكون هناك حوار مع دول المنطقة حتى يعترفوا بالرئيس الجديد.

وعلى الرغم من أن سعيدو ليس عضوًا رسميًا في المجلس العسكري، إلا أنه يعمل كحلقة وصل بينهم وبين وسائل الإعلام.

كانت تصريحاته أقوى بيان منذ أن أزال القادة الجدد، الرئيس محمد بازوم قبل ما يقرب من ثلاثة أسابيع.

ويزيد التصعيد من ايكواس من خطر اندلاع أعمال عنف في المنطقة، ويضع الدول الغربية بأفريقيا في موقف صعب.

