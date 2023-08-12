لماذا هبط سعر الذهب عالميًا؟ وهذا ما حدث للدولار الأمريكي

حامت أسعار الذهب بالقرب من أدنى مستوى في شهر واحد أمس، الجمعة، حيث تتجه إلى الانخفاض الأسبوعي الثالث على التوالي، في وقت زادت فيه عوائد الدولار والسندات الأمريكيتن بعد أن أظهرت البيانات ارتفاع أسعار المنتجين الأمريكيين في يوليو، وفق ما ذكرت صحيفة “ذا إيكونوميك تايمز”.

بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى له منذ 7 يوليو في وقت، تغير سعر الذهب الفوري ليصل إلى 1913.35 دولار للأونصة.

وانخفضت السبائك بنسبة 1.4% حتى الآن هذا الأسبوع.

واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب منخفضة 0.1%إلى 1946.60 دولار.

وسجل الذهب مكاسب وصلت إلى 0.8% أمس الأول، الخميس، بعد أن أظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي ارتفع بأقل من المتوقع في يوليو، ما عزز الرهانات على أن الفيدرالي الأمريكي لن يرفع على الأرجح أسعار الفائدة مرة أخرى في عام 2023.

وقال جيم ويكوف، محلل أسواق الذهب: "جاء مؤشر أسعار المنتجين (مقياس للتضخم) أعلى قليلاً من المتوقع، ما أدى إلى ارتفاع عائدات سندات الخزانة وعزز مؤشر الدولار الأمريكي قليلاً، لذلك وضع هذا القليل من الضغط على سوق الذهب".

