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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار إيكواس دخول النيجر يشعل التوترات.. وتهديدات بإنهاء حياة بازوم

النيجر
النيجر

تصاعدت التوترات بين النظام العسكري الجديد في النيجر والكتلة الإقليمية لغرب إفريقيا، إيكواس، التي أمرت بنشر قوات لاستعادة الديمقراطية المتعثرة في النيجر ، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

وقالت مجموعة إيكواس يوم الخميس الماضي إنها قررت نشر "قوة احتياطية" تهدف إلى استعادة النظام الدستوري في النيجر بعد انتهاء مهلة الأحد المحددة لإعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم .

وقبل ساعات من ذلك، قال مسؤولان غربيان :" إن المجلس العسكري في النيجر أبلغ دبلوماسيًا أمريكيًا كبيرًا أنهم سيقتلون بازوم إذا حاولت الدول المجاورة القيام بأي تدخل عسكري لاستعادة حكمه".

ومن غير الواضح متى وأين ستقوم قوة إيكواس بنشر قواتها في النيجر، وكيف ستؤثر بذلك على حياة  بازوم، و التهديدات ضده، في ضوء  قرار الكتلة المكونة من 15 عضوا بالتدخل. 

ويقول خبراء، إنه من المرجح أن تتألف القوة من حوالي 5000 جندي بقيادة نيجيريا ويمكن أن تكون جاهزة في غضون أسابيع.

وبعد اجتماع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ، قال رئيس ساحل العاج ، الحسن واتارا ، إن بلاده ستشارك في العملية العسكرية إلى جانب نيجيريا وبنين.

وذكر واتارا:"ساحل العاج ستوفر كتيبة لهذا الغرض، وقد اتخذت كل الترتيبات المالية ... نحن مصممون على ارجاع بازوم إلى منصبه. .هدفنا هو السلام والاستقرار في المنطقة".

وقال مسؤول عسكري غربي ، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموقف ، إن ممثلين عن المجلس العسكري أبلغوا وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية ، فيكتوريا نولاند ، بالتهديد الذي يهدد حياة بازوم خلال زيارتها للبلاد، وأكد مسؤول أمريكي  آخر ذلك .

وقال ألكسندر ثورستون ، الأستاذ المساعد في العلوم السياسية بجامعة سينسيناتي: "إن التهديد بقتل بازوم قاتم". 

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش يوم الجمعة إنها تحدثت إلى بازوم ، الذي قال إن ابنه البالغ من العمر 20 عامًا  مريض بمرض خطير في القلب ومُنع من مقابلة طبيبه. 

وذكر الرئيس إن الكهرباء  مقطوعة عنه منذ ما يقرب من 10 أيام ولا يُسمح له برؤية العائلة أو الأصدقاء أو إحضار الإمدادات إلى المنزل.

ومن غير الواضح ما إذا كان تهديد حياة بازوم سيغير قرار الإيكواس بالتدخل العسكري.

ويقول محللون إن ذلك قد يمنحهم وقفة لإعادة النظر في الأمر ، أو يدفع الأطراف إلى الاقتراب من الحوار ، لكن الوضع دخل منطقة مجهولة.
قال نيت ألين ، الأستاذة المشاركة في مركز أفريقيا للدراسات الاستراتيجية: "إن تدخل الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لاستعادة النظام الدستوري في بلد بحجم النيجر وعدد سكانه سيكون غير مسبوق". 

وتمتلك النيجر جيشًا كبيرًا ومدربًا جيدًا، و إذا قاوم بنشاط أي تدخل ، يمكن أن يشكل ذلك مشاكل كبيرة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.

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