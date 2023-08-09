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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خوفا من بوتين.. هذا ما حدث لأمريكا والغرب بخصوص إرسال إف 16 لأوكرانيا

مقاتلات إف-16
مقاتلات إف-16

قال فيليب بريدلوف، القائد الأعلى السابق لقوات حلف شمال الأطلسي إن مساعدة الغرب الموعودة بطائرات إف -16 للطيارين الأوكرانيين تباطأت،  لأن دول الحلف المتضررة من الحرب لا ترغب في استفزاز روسيا، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز بريطانية.
 

وذكر الجنرال المتقاعد فيليب بريدلوف، أن هناك تراجع، فيما يتعلق باتخاذ إجراءات سريعة بدعم أوكرانيا بالمقاتلات، وذلك بسبب مخاوف من ردود فعل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
 

وأضاف بريدلوف، إن الوضع مع طائرات F-16 مختلف تمامًا، مشيرا إلى تهديد روسيا للدول التي ستزود أوكرانيا بهذه الطائرات.
 

وتابع، أن العديد من الدول مستعدة لتدريب الطيارين الأوكرانيين على طائرات F-16 ، حيث تم تأكيد ذلك في قمة الناتو في ليتوانيا الشهر الماضي.

ومع ذلك، قال المسؤول الكبير السابق "التراجع الرئيسي يحدث من قبل الولايات المتحدة".

 

ولفت إلى أن، سياسة روسيا في ترهيب الغرب اذا ما جرى استخدام الطائرات المقاتلة، تظهر فعاليتها.

 

واعتبر أن "حرب بوتين الترهيبية وردع الغرب، يسير إلى نجاح باهر، وهذا ما يعمل بجد عليه"، مردفا بأن "هذا الترهيب أدى إلى الردع وأبطأ الأمور فيما يخص إرسال طائرات F-16".

 

 

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