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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بعد تحقيق ثروة طائلة.. مجموعة سيارات الممثل براد بيت | شاهد

مجموعة سيارات الممثل
مجموعة سيارات الممثل براد بيت

الممثل براد بيت " Brad Pitt" ولد يوم 18 ديسمبر من عام 1963، وهو ممثل ومنتج أفلام أمريكي،  وقدم عدة أفلام ناجحة منها فيلم نادي القتال عام 1999، وفيلم السرقة أوشن 11 عام 2001، وفيلم طروادة عام 2004، وفيلم بابل عام 2006، بالإضافة الي انه عام 2005 تمكنت من التمثيل مع أنجلينا جولي في فيلم السيد والسيدة سميث.

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وقدم بيت الكثير من أفلام الاكشن التي حققت نجاح باهر ، وذلك ما جعلة يحصل علي ثروة مالية طائلة ، بالإضافة الي انه يحب السيارات وشغوف بها مما جعلة يكون جراج سيارات يحتوي علي العديد من الطرازات الفاخرة والفريدة من السيارات .

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري مجموعة سيارات الممثل براد بيت :

1- استون مارتن فانكويش 

سيارة استون مارتن فانكويش تنتمي الي نسخ السيارات المصنوعة من الـ كاربون ، وحصل عليها براد بيت من زوجته السابقة  أنجلينا جولي كـ هدية ، وتم صناعة استون مارتن فانكويش من أجزاء ألياف الكربون التي تجعلها خفيفة الوزن .

 استون مارتن فانكويش 

أستون مارتن تنتج قوة 567 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 320 كم/ ساعة، وتتسارع من 0 إلى 100 كم/ ساعة في 3.6 ثوان .

2-  أودي كيو 7

 أودي كيو 7

تنتج سيارة  أودي كيو 7  قوة 280 حصان، وتتسارع  من 0 وصولا الي 100 كم/ ساعة في 7.7 ثوان ، وتصل سرعتها القصوى الي  250 كم/ الساعة.

3- أودي آر 8 سبايدر

 أودي آر 8 سبايدر

تصل سرعة سيارة أودي آر 8 سبايدر  القصوى التي يمتلكها براد بيت 320 كم/ ساعة، وتنتج قوة 602 حصان، وتتسارع أودي آر 8 سبايدر من 0 وصولا الي 100 كم/ساعة في 3.7 ثانية.

4- بنتلي كونتيننتال جي تي

بنتلي كونتيننتال جي تي

تبلغ سرعة سيارة بنتلي كونتيننتال جي تي التي يمتلكها براد بيت 320 كم/ ساعة، وتتسارع من 0 إلى 100 كم/ ساعة في 3.9 ثانية .

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