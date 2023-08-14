بالعمة والجلابية.. أحدث ظهور لـ هدي المفتي.. شاهد

نشرت الفنانة هدى المفتي صورًا جديدة لها من أحدث جلسة تصوير عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصلالاجتماعي ، لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت هدى المفتي في الصورة بالجلابية مما أثار إعجاب متابعيها.



وتواصل الفنانة الشابة هدى المفتي نشاطها الفني ببطولتها في فيلم “حظك اليوم”، الفيلم من إخراج أسامةعرابي،وتأليف أحمد البيلي، وبمشاركة كل من كريم قاسم، وطه الدسوقي، ومحمد مولة، وتدور أحداث الفيلم في ليلةواحدة.



وعن “حظك اليوم”، قالت الفنانة هدى المفتي إنها بدأت العمل على الفيلم منذ سنتين، حين تواصل معها كاتبه أحمدالبيلي ومنتجه إيهاب السرجاني، عندما كان المشروع في مراحله الأولى، وهي بانتظار عرضه في دور السينما.