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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بمناسبة عيد الحب.. فيفو تطرح رسميا هاتف Vivo S17 بلون جديد

فيفو
فيفو

كشفت شركة "فيفو" Vivo الصينية، عن عائلة هواتفها الذكية المكونة من  Vivo S17 و S17t في الصين في مايو الماضي، ويتوفر الموديل الأساسي بألوان الأسود والأزرق والوردي منذ إطلاقه. اليوم ، أعلنت الشركة عن اللون الأرجواني الجديد من S17 للسوق الصينية.

تم تقديم اللون الأرجواني الجديد لجهاز Vivo S17 ، الذي يطلق عليه "Encounter Purple" ، بمناسبة عيد الحب الصيني الذي يصادف يوم 28 أغسطس من هذا العام، و يبدو أنه سيكون متاحًا للشراء منذ ذلك التاريخ، وإن لم تؤكد بعد رسميا.

فيفو

يأتي Vivo S17 بثلاثة تكوينات مختلفة:

الموديل الأول:  8 جيجا بايت رام + 256 جيجا بايت مساحة تخزين بسعر 2499 يوان (345 دولارًا أمريكيًا)  

المويل الثاني: 12 جيجا بايت رام + 256 جيجا بايت مساخة تخزين بسعر 2799 يوان (386 دولارًا أمريكيًا) 

الموديل الثالث:  12 جيجا بايت رام + 512 جيجا بايت مساحة تخزين بسعر 2999 يوان (حوالي 386 دولارًا أمريكيًا)

 بصرف النظر عن إصدار Encounter Purple الذي تم طرحه مؤخرا، يمكن أيضًا شراء S17 بألوان أخرى ، مثل الأسود و Mountain Sea Green (الأزرق) و Sea of Flowers (الوردي). إليك القائمة الكاملة بمواصفات الهاتف الذكي

مواصفات Vivo S17

يحتوي Vivo S17 على لوحة عرص نوعها AMOELD بحجم 6.78 بوصة مع حواف منحنية، مع دقة FHD + ومعدل تحديث 120 هرتز وألوان 10 بت. 

يتميز هاتف  فيفو  إس 17 بوجود معالج قوي من "كوالكوم" مجموعة شرائح Snapdragon 778G Plus ، وما يصل إلى 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR4x ، وما يصل إلى 512 جيجابايت من تخزين UFS 3.1. يعمل من خلال نظام تشغيل أندرويد 13 المستند إلى واجهة مستخدم FunTouch OS 13.1 الخاصة بالشركة الصينية.

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يحتوي Vivo S17 على كاميرا سيلفي في الجهة الأمامية بدقة 50 ميجابكسل من سامسونج Samsung JN1 مزودة بفلاش LED مزدوج.بينما نجد في اللوحة الخلفية يحتوي على كاميرا أساسية من مستشعر Samsung GN5 بدقة 50 ميجابكسل مع دعم التثبيت البصري OIS ، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل ، وفلاش LED دائري.

يحزم هاتف S17 بطارية ليثيوم بوليمر تبلغ سعتها 4،505 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 80 وات.و يأتي الموبايل الجديد مزودًا بميزات أخرى ، مثل ماسح بصمات الأصابع مدمج في الشاشة ، وبطاقتي SIM ، و 5 G ، و Wi-Fi 6 ، و Bluetooth 5.2 ، و GPS ، و NFC ، ومنفذ USB-C.

عيد الحب فيفو vivo Vivo S17 Samsung سامسونج أندرويد

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