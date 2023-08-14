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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تستغل ثغرة في العقوبات الغربية لتحقيق مليارات الدولارات

صدى البلد

تمكن تكاليف الشحن المتضخمة الشركات الروسية من جني أرباح أكبر بكثير من مبيعات النفط الخام إلى الهند، وفقًا لتحليل الفاينانشيال تايمز الذي يشير إلى أن الرسوم ربما جمعت أكثر من مليار دولار في ربع واحد.

حتى وقت قريب، بدت روسيا وكأنها تمتثل بإجراءات غربية مصممة للحد من عائداتها التي تم إدخالها بعد غزوها الشامل لأوكرانيا العام الماضي. كان منتجو النفط يبيعون الخام إلى الهند بأقل من 60 دولارًا للبرميل.ولكن عندما يتم تضمين تكاليف الشحن، فإنهم هم والتجار الذين يعملون معهم يتقاضون مبالغ أعلى بكثير.

 

يشير تحليل فايننشال تايمز للسفن التي تنطلق مباشرة من موانئ البلطيق الروسية إلى الهند إلى أن هذا الشحن الزائد، إلى جانب الرسوم المكتسبة من شحن النفط على السفن المرتبطة بروسيا، قد يكون بقيمة 1.2 مليار دولار في الأشهر الثلاثة حتى يوليو.

قال جيمس كليفرلي، وزير خارجية المملكة المتحدة: "ليس من المستغرب أن يصبح بوتين يائسًا وغير أمين على نحو متزايد في محاولاته للتخفيف من تأثير سقف الأسعار - وهو الأمر الذي كان يقيد بشدة الإيرادات الروسية منذ تقديمه. أولئك الذين يساعدون محاولات روسيا لتمويل هذه الحرب غير المشروعة يجب أن يعلموا أن المملكة المتحدة ستستمر في العمل جنبًا إلى جنب مع شركائنا لفرض هذا الإجراء". 

يهدف سقف السعر الذي فرضته مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى إلى الحفاظ على تدفق النفط الروسي مع تقليص الإيرادات التي يمكن استخدامها لتمويل الحرب. لكن الحد الأقصى - الذي يفرض متطلبات على المشترين ومالكي السفن وشركات التأمين من الدول المشاركة - لا يفرض أي قيود على تكاليف الشحن.

تشير سجلات الجمارك الصادرة في روسيا من ديسمبر حتى نهاية يونيو إلى أن متوسط سعر النفط الخام المشحون إلى الهند كان حوالي 50 دولارًا للبرميل في موانئ البلطيق الروسية. 

لكن بيانات الجمارك الهندية تظهر أن الأسعار التي يتم دفعها بالفعل في الهند بعد التسليم - ما يسمى بسعر التكلفة والتأمين والشحن خلال نفس الفترة قد بلغت 68 دولارًا. 

قال مسؤول في شركة نفط هندية مملوكة للدولة اشترت بعضًا من هذا النفط لصحيفة فاينانشيال تايمز إن المشترين الهنود يشترون بما في ذلك تكاليف الشحن. وقال المسؤول إنه لم يُسمح بأي مفاوضات بشأن ترتيبات الشحن أو التكاليف.

روسيا لها يد في أسطول الناقلات، فمن بين 134 سفينة تنقل النفط الروسي إلى الهند من مايو إلى يوليو، تمكنت فاينانشيال تايمز من ربط 23 منها مباشرة بالكيانات الروسية عبر وثائق التأمين أو الملكية أو الإدارة.

معظم هذه السفن تديرها شركة صن شيب مانجمنت، التي تم فرض عقوبات عليها من قبل المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

حددت فاينانشيال تايمز 26 سفينة "أشباح" أخرى اشتراها أصحابها الحاليون منذ بداية الحرب. أصحابها سريون، مختبئون عن طريق الشركات الوهمية إلى حد كبير في جزر مارشال وليبيريا، لكن جميعهم تحولوا بشكل كبير إلى طرق النفط الروسية منذ شرائها - وبعضها كان مرتبطًا في السابق بروسيا.

في الأشهر الثلاثة حتى يوليو، تم نقل حوالي 40 في المائة من النفط المشحون من بحر البلطيق بواسطة الأسطول المرتبط بروسيا. تشير تقديرات تكلفة الشحن التي حسبتها وكالة تسعير إلى أن هذا الأسطول قد يكون قد حقق إيرادات تزيد عن 350 مليون دولار على الطريق خلال ربع العام.

بإضافة مبلغ 800 مليون دولار الذي تم من خلاله تضخيم الرسوم، هذا يعني أن الكيانات الروسية قد تكون حققت سرًا مليار دولار من العائدات خلال تلك الفترة عما كان معترفًا به سابقًا.

وتمثل الهند الآن نحو ربع صادرات النفط الخام والمكرر لروسيا. بلغ إجمالي صادرات روسيا النفطية العالمية 39 مليار دولار خلال هذه الأشهر الثلاثة، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية.

قالت وكالة الطاقة الدولية إن عائدات صادرات النفط الروسية في يوليو وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ فرض الحد الأقصى، حتى دون تضمين تكاليف الشحن المتضخمة.

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