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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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كرم جبر يكشف آخر التطورات في قانون الإعلانات الطبية على شاشات التلفزيون

كرم جبر
كرم جبر

علق الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، علي عرض الإعلانات الطبية علي شاشات التلفزيون، قائلاً "تم مؤخراً الإتفاق بين الجهات المعنية ووزارة الصحة لإصدار قانون وسيدخل المجلس قريباً".

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وأضاف "جبر" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "من مصر" المذاع علي قناة "سي بي سي" الفضائية، أن مضمون القانون يحافظ علي الإعلانات الجادة والقنوات المحترمة ويقاوم عمليات النصب والاحتيال المنتشرة في الوقت الحالي مثل إعلانات الأعشاب والاقراص الخاصة بـ التخسيس.

وتابع كرم جبر، أن القانون ينص علي وجود شهادة صلاحية للمنتج الطبي حتي يتم عرض الإعلان الخاص به علي شاشات التلفزيون.

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