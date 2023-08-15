«تطهير سيناء» و«اللاجئين بمصر» الأبرز.. تفاصيل لقاء كرم جبر ببرنامج «من مصر»

حل الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضيفاً في برنامج من مصر تقديم الإعلامي عمرو خليل للكشف عن العديد من القضايا الهامة والمعاصرة التي تخص المصريين.

قال كرم جبر، إن الأعداد التقريبية والاقرب إلى الصحيح بشأن عدد اللاجئين في مصر، هي أن مصر بها 9 ملايين لاجئ بما يقارب من 9% من سكان مصر، موضحاً أنه يتم استقبالهم كمواطنين مصريين، ولا يتم وضعهم داخل معسكرات علي حدود الدولة.

مصر بها 9 ملايين لاجئ

وأضاف جبر، أن الأعداد الكبيرة للاجئين يلقي عبئا كبيرا على المجتمع؛ لأنهم يستهلكون الكثير من المواد الغذائية، وأيضاً أعباء على النواحي الصحية؛ لأن الدولة تقدم لهم كل أنواع الخدمات الصحية كما تقدم للمصريين.

وتابع كرم جبر، أن الدول التي كانت تستضيف لاجئين كانت تحصل علي تعويضات كبيرة جداً من الدول الأوروبية، موضحاً أن الدولة المصرية لا تحصل علي أي قدر من التعويضات مقابل استضافتها للاجئين.

قائلاً إن الجيش المصري خاض معركة تحرير لتطهير سيناء من دنس الإرهاب، ولا تقل عن حرب تحرير سيناء من إسرائيل، مشيراً إلى أن الجيش كان يقوم بتفتيش أرض سيناء بالمتر حتي يقضي علي الإرهاب بشكل كامل.

الجيش المصري خاض معركة تحرير لتطهير سيناء

واضاف أن سيناء أصبحت متحررة من كافة أشكال الإرهاب وجميع الشعب المصري يفتخر بهذا العمل البطولي الذي قامت به القوات المسلحة، وإذا حدث حادث إرهابي صغير لا نبالي لأن هذا يحدث في جميع دول العالم.

وتابع أن مشروعات التنمية أصبحت داخل سيناء تتم علي قدم وساق لأن سيناء علي مساحة كبيرة جداً وتنميتها سوف يساعد مصر بأشياء كثيرة.

وعلق علي القمة الثلاثية لدعم القضية الفلسطينية التي أقيمت في مدينة العلمين الجديدة، قائلاً "للقمة عدة رسائل، الرسالة الأولي للمجتمع الدولي ولإسرائيل لأن القضية الفلسطينية لا تموت والشعب الفلسطيني لا يستسلم".

ونوه بأن الزعماء العرب الذين شاركوا في قمة دعم القضية الفلسطينية بمدينة العلمين الجديدة يحملون علي عاتقهم مهمة قومية نبيلة وهي أن تظل القضية الفلسطينية في وجدان العالم.

قمة دعم القضية الفلسطينية بمدينة العلمين الجديدة

وتابع كرم جبر، أن القضية الفلسطينية هي أساس الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن منطقة الشرق الأوسط لن يكون فيها أمن أو استقرار دون حل الأزمة الفلسطينية.

معلقاً علي عرض الإعلانات الطبية علي شاشات التلفزيون، قائلاً "تم مؤخراً الاتفاق بين الجهات المعنية ووزارة الصحة لإصدار قانون وسيدخل المجلس قريباً".

وأضاف "جبر" أن مضمون القانون يحافظ علي الإعلانات الجادة والقنوات المحترمة ويقاوم عمليات النصب والاحتيال المنتشرة في الوقت الحالي مثل إعلانات الأعشاب والاقراص الخاصة بـ التخسيس.

وتابع كرم جبر، أن القانون ينص علي وجود شهادة صلاحية للمنتج الطبي حتي يتم عرض الإعلان الخاص به علي شاشات التلفزيون.

وقال كرم جبر، إن المجلس أصبح يباشر أعماله من العاصمة الإدارية الجديدة، ولذلك شاهد الحي الحكومي الجديد والذي تقع جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية بداخله وجميع المباني علي أعلي مستوي من حيث الشكل والتصميم.

كاشفاً أن جميع المباني تأخذ الشكل الفرعوني الجميل، مشيراً إلى أن مدينة العاصمة الإدارية الجديدة لم تأخذ مليما واحداً من ميزانية الدولة بل إنها تضيف الكثير من الأموال للدولة.

وتابع كرم جبر، أن في السابق كانت تمنح الأراضي الصحراوية لبعض الأشخاص بمقابل مادي قليل، ولذلك قامت الدولة بالتفكير الجيد لاستغلال هذه الأراضي ومن ثم تم إنشاء العاصمة الإدارية عليها.

وعبر كرم جبر إنه سعيد جداً بما يحدث في مدينة العلمين الجديدة الان من حفالات غنائية واستقبال رؤساء دول وأنشطة ثقافية ورياضية وغيرها من النشاطات الهامة.

وأضاف أن صوت الفن العربي ينطلق دائما من القاهرة ليصل جميع دول العالم، موضحاً أن دائما كان يقال علي الفنان أنه يحصل علي شهادة تخرجه إلي الفن من مصر.

مهرجان العلمين يعتبر أحياء للفنون

وتابع كرم جبر، أن عودة مهرجان العلمين يعتبر أحياء للفنون ومشاركة الكثيرون داخل هذا المهرجان هو نجاح في حد ذاته، منوهاً إلى أن فعاليات هذا المهرجان أقوي خط دفاع ضد التطرف والإرهاب.

وأوضح أن المبادرات الصحية كانت كثيرة جداً خلال الفترة الماضية ومازالت مستمرة حتي الآن مثل القضاء علي قوائم الانتظار وعلاج الحالات الحرجة وغيرها، مشيراً إلى أن أكبر إنجاز في تاريخ مصر هو القضاء علي فيروس سي.

وأضاف "جبر" ، أن عدد المواطنين الذين كانوا مصابين بفيروس سي يتراوح ما بين الـ 12 إلي 15 مليون مواطن يعيشون ويعانون من عذاب المرض طوال الليل والنهار، موضحاً أن في وقت سابق ظهرت بعض الأدوية لعلاج هذا المرض ولكنها كانت غالية الثمن تستنزف دخل الأسرة لأن الحقنة الواحدة كان يصل سعرها إلي 3000 جنيه.

وتابع كرم جبر، أن هناك بعض الحالات المصابة بالكبد كان يقوم ببيع جزء من أرضه حتي يسافر لزراعة كبد في الدول الأوروبية وكان الكثير منها يعود بعد فشل تلك العملية.