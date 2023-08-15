كرم جبر: الجيش خاض معركة تحرير لتطهير سيناء من دنس الإرهاب| فيديو

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الجيش المصري خاض معركة تحرير؛ لتطهير سيناء من دنس الإرهاب، ولا تقل عن حرب تحرير سيناء من إسرائيل، مشيرا إلى أن الجيش كان يقوم بتفتيش أرض سيناء بالمتر؛ حتى يقضي على الإرهاب بشكل كامل.

وأضاف "جبر" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي" الفضائية، أن سيناء أصبحت متحررة من كل أشكال الإرهاب، وجميع الشعب المصري يفتخر بهذا العمل البطولي الذي قامت به القوات المسلحة، وإذا حدث حادث إرهابي صغير، لا نبالي؛ لأن هذا يحدث في جميع دول العالم.

وأشار كرم جبر، إلى أن مشروعات التنمية أصبحت تتم داخل سيناء على قدم وساق؛ لأن سيناء تمتد على مساحة كبيرة جدا، وتنميتها سيساعد مصر بأشياء كثيرة.