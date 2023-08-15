كرم جبر يتحدث عن الدعم المصري للقضية الفلسطينية والقمة الثلاثية في العلمين

علق الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، علي القمة الثلاثية لدعم القضية الفلسطينية التي أقيمت في مدينة العلمين الجديدة، قائلاً "للقمة عدة رسائل، الرسالة الأولي للمجتمع الدولي ولاسرائيل لأن القضية الفلسطينية لا تموت والشعب الفلسطيني لا يستسلم".

وأضاف "جبر" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "من مصر" المذاع علي قناة "سي بي سي" الفضائية، أن الزعماء العرب الذين شاركوا في قمة دعم القضية الفلسطينية بمدينة العلمين الجديدة يحملون علي عاتقهم مهمة قومية نبيلة وهي أن تظل القضية الفلسطينية في وجدان العالم.

وتابع كرم جبر، أن القضية الفلسطينية هي أساس الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن منطقة الشرق الأوسط لن يكون فيها أمن أو استقرار دون حل الأزمة الفلسطينية.