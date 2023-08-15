مشاهد متعددة للحب.. قصص رزان نعيم المغربي

صدر حديثا كتاب قصص بعنوان «مشاهد متعددة للحب» من تأليف رزان نعيم المغربي، ورسم لوحة الغلاف للفنان التشكيلي المصري: أحمد داسكي.

وجاءت مقدمة الكتاب للكاتب حسين المزداوي التي قال فيها: «نتتبع خطوات قصص (مشاهد متعددة للحب ) حتى حافة كأس الكتابة، نغرق في بحيرة عالمها الذي يكشف عن مفرداتها الضاجة بالحياة وصخبها الصامت .. مقاهٍ، مطارات، سلالم، قلق، رتابة، نساء أنيقات، عطور فاخرة، تدخين، عناوين، فنادق، شواطىء ، لوحات وفنانون تشكيليون، مفاتيح، أقفال، ستائر ، إشارات مرور، سيارات، نباتات في أصص كبيرة، شجيرات قزمة.

نحن لا نقرأ للكاتبة مشاهدها المتعددة فقط ، بل نعيش مع عالمها الواقعي، وتلك الدفقة الحانية التي تتأمل من خلالها الحياة وتعيشها بتفاصيلها ، نرى الوجه الآخر للقصة الليبية القصيرة في بعض اغترابها الهولندي السادر في اكتشافاته ودفائنه اليومية».