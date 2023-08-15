استعداد مكثف لانطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بسيناء

تواصل مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء ، استعداداتها لتنفيذ الحملة المحدودة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، والمقرر تنفيذها الأحد 20 أغسطس الجاري، ولمدة أربعة أيام بمشاركة فرع الهلال الأحمر المصري، لتهيئة المواطنين للمشاركة الإيجابية في الحملة، بناءً على توجيهات وزارة الصحة، واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، وتحت رعاية الدكتور طارق محمد كامل، مدير مديرية الصحة بسيناء.

وقد التقى وفد من وزارة الصحة، المشرف على حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال، الدكتور خالد زايد، رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري، لبحث آلية مشاركة متطوعي الهلال في الخطة الإعلامية لتحريك المجتمع للمشاركة إيجابيا في إنجاح حملة تطعيم الأطفال ضد مرض شلل الأطفال.

وأكد الدكتور أسامة سالم، مدير إدارة الطب الوقائى، تكثيف عملية التوعية للاستعداد للحملة، وتهيئة المواطنين للمشاركة الإيجابية في الحملة المحدودة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، وأن الهدف المرجو من الحملة هو الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال، واحتواء أى فيروس وافد من أى دولة بها المرض.

من منزل إلى منزل

من جانبها، أوضحت الدكتورة هانم عبد الروؤف، مدير الإدارة العامة للأمراض المعدية بوزارة الصحة، أن التطعيم سوف يكون في جميع الوحدات والمراكز ومن منزل إلى منزل، وأنه ليست له أى آثار جانبية، وأن التطعيم عبارة عن نقطتين على اللسان، وهو من سن يوم حتى 10 سنوات، وهو متاح لجميع الأطفال المستهدفين من المصريين وغير المصريين.

وأشار الدكتور حاسم حمدى، مدير عام التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة، أن الخطة تتضمن تعليق اللافتات في الميادين والشوارع وفى أماكن التجمعات، وعقد ندوات التوعية في المصالح وأماكن التجمعات لتوضيح أهمية الحملة والتطعيم ومخاطر شلل الأطفال.

وأشار إلى مشاركة فريق العمل بالهلال الأحمر المصري ودوره المثمر في إنجاح الحملات القومية.

وقال الدكتور محمد قابيل، مشرف وزارة الصحة، إن هناك تكثيفا في الزيارات للتنسيق بشأن آلية تنفيذ الحملة المحدودة للتطعيم إلى جميع الجهات والمصالح الحكومية والمدارس ودور الحضانات وتوعية المواطنين للمشاركة.

وقال فتحى عثمان، مسئول التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة، إنه تم الإعداد لمخاطبة جميع الإدارات الصحية لتنفيذ الخطة الإعلامية، والإعلان عن الحملة بجميع المساجد والتجمعات والقرى التابعة، ومخاطبة جميع المصالح والهيئات الحكومية والأهلية ذات الصلة للمشاركة الفعالة في إنجاح الحملة، إلى جانب مراجعة خطة تحريك المجتمع من خلال مخاطبة جميع الوحدات الصحية لمتابعة تنفيذ الخطة الإعلامية والإعلان عن الحملة بجميع المساجد في المدن والتجمعات والقرى التابعة، كما سيتم الإعلان باستخدام مكبرات الصوت والسيارات.

وقد ضم الدكتور محمد قابيل، مشرف وزارة الصحة، ومحمد أمين، مشرف وزارة الصحة، والدكتورة أميرة خلوصي، مدير الترصد بمديرية الصحة، وعصام عبد الفتاح، مسئول الترصد بمديرية الصحة.