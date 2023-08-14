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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق ندوات الأسبوع الدعوى التثقيفي بمساجد الأوقاف بمدن شمال سيناء

توزيع الشهادات على
توزيع الشهادات على الأطفال بمسجد السلام

 

انطلقت   فعاليات  ندوات الأسبوع الدعوى التثقيفي بمساجد الأوقاف بمدن محافظة شمال سيناء، التي تنظمها وزارة الأوقاف،  تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف ، وتحت إشراف فضيلة الشيخ  محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء. 

وبدأت الندوات بمسجد   السلام بأبى صقل ، بإدارة أوقاف شرق العريش، بتلاوة قرآنية.. لفضيلة الشيخ محمود السيد غنام، إمام وخطيب مسجد سعيد بن عامر.

 

فضائل الذكر:

 

ثم كلمة اللقاء تحت عنوان " فضائل الذكر " لفضيلة الشيخ  محمود مرزوق مدير عام المديرية ، تلاها كلمة لفضيلة الشيخ عبد الباقي جودة مدير إدارة الدعوة   ، ومسك الختام مع فقرة من الإبتهالات والأدعية النبوية لفضيلة الشيخ سمير  الحديدي.  

 

وقد تخلل اللقاء تكريم عدد من الأطفال المتميزين المشاركين في البرنامج الصيفى للطفل بمسجد السلام بأبى صقل تحت إشراف ومتابعة إمام المسجد فضيلة الشيخ محمد لطفي، صاحب الأداء المتميز والمجهود الكبير.


وقد حضر الندوة كل من : فضيلة الشيخ صلاح حسيني رئيس قسم الإرشاد ونشر الدعوة ، وفضيلة الشيخ أيمن  جعفر  مدير  ادارة أوقاف شرق العريش، ومفتشي المساجد بإدارة أوقاف غرب العريش  وجمع من أهالي حى أبو صقل ، ورواد المسجد الكرام.

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