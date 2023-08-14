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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

301 أسرة بقرى شمال سيناء تستفيد من المشاريع الاقتصادية الصغيرة

المشروعات الزراعية
المشروعات الزراعية بقرى الشيخ زويد

تسعى منظمات المجتمع المدني، إلى دعم جهود الدولة  على أرض شمال سيناء، من أجل توفير  الخدمات وإقامة المشروعات في مختلف المجالات،  لتوفير فرص عمل لأبنائها، وتحقيق دخل يكفي نفقات الاسرة ورفع مستوى المعيشة للأسر الأكثر احتياجا بشمال سيناء.

 قال الدكتور  خالد زايد رئيس مجلس إدارة فرع جمعية الهلال الأحمر ، شمال سيناء، أنه تم  الانتهاء من  الدفعة الأولي الخاصة ببرنامج تحسين سبل المعيشة - المشاريع الاقتصادية الصغيرة (MEI )  بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر لتقديم المساعدات الإنسانية لمحافظة شمال سيناء . 

 

ويستهدف البرنامج، الأهالي الذين عادوا إلي ديارهم  مرة اخري لمكان اقامتهم بمدن العريش ،و الشيخ زويد ،ورفح ، و بئر العبد، بهدف توفير مصادر دخل لهم وتوفير مشروعات تعود بالفائدة عليهم و توفر الخدمات في مناطق اقامتهم  .

وأكد زايد، انه تم تقديم الدعم النقدي المشروط والدعم الفني لـ 301 مشروع انتاجي بهدف تعزيز سبل التمكين الاقتصادي وقدرة الأسر على توليد دخل بشكل مستدام وتحسين المستوى المعيشي لهذه الأسر المستهدفة لضمان الاستقلالية المالية لها وتلبية احتياجاتها الضرورية على المدى القصير والبعيد. 

 

10 أنواع:

 

كما  تضمنت المشاريع التي تم تقديم الدعم العيني لها  10 أنواع من المشاريع موزعة كالتالي وفق عدد الأسر وهي:

أغنام ومواشي 193  ،_ ادوات كهربائيّة  2، _خياطه  12_  تجاري 23 ، _دواجن وحمام 15، _ زراعه 36، _ مطعم 2، _ملابس  15، _حرف كوافير  1 ، _ حرف صيد 2.

وأشار  إلى أن ما تم تحقيقه من إنجازات للمشروع خلال عام  ٢٠٢٢م.  بلغ في مركز  بئر العبد 1٪  ومركز العريش 5٪ ومركز رفح 10٪ ، ومركز الشيخ زويد 83٪.

وقال،  إنه  تم الانتهاء من المرحلة الأولى  من  المشروع شهر فبراير عام ٢٠٢٣ م.، وفي انتظار بدء تنفيذ  المرحلة الثانية من المشروع بقرى المحافظة.
 

يذكر  أن معاير الاختيار من منحة المشروعات ،  تتضمن ان يكون المستفيد  عائل الاسرة ، ولديه القدرة الذهنية و البدنية على القيام بالمشروع، وأن يكون الأكثر احتياجا خاصة النساء اللاتي تعول اسرة ،والسن من ٢١ الي ٦٥ عاما .
 

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عمل شمال سيناء تنظم برنامجا تدريبيا على ريادة الأعمال للفتيات

 

 

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سيناء اسرة المشاريع قرى الهلال

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