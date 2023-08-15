سلاح الجو الأوكراني يعلن تدمير 16 صاروخا روسيا.. تفاصيل

أعلن سلاح الجو الأوكراني ،اليوم الثلاثاء، تدمير 16 صاروخا من أصل 28 أطلقتها روسيا خلال الليل.

كما صرح مسؤولون أوكرانيون بأن روسيا استهدفت منطقة لفيف الغربية الأوكرانية على الحدود مع بولندا بضربة صاروخية ليل الثلاثاء، بحسب شبكة سي إن إن الامريكية.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الانفجارات ناجمة عن صد أنظمة الدفاع الجوي هجمات أو قصف أهداف برية.

وأفاد ماكسيم كوزيتسكي ، رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في لفيف ، بأن شظايا صاروخ سقطت على مبان سكنية ومتجر.

وقال رئيس بلدية لفيف أندري سادوفيي على تليجرام إن أكثر من مائة شقة تضررت ودمرت روضة أطفال ، لكن لم تقع إصابات.

وأضاف سادوفي إن أربعة أشخاص على الأقل يتلقون مساعدات طبية.

ولم ترد تقارير عن وقوع وفيات.

وقال كوزيتسكي إن منازل في قريتي ستافتشاني وسوخوفوليا تضررت أيضًا ، حيث أصيب الناس في ستافتشاني بجروح طفيفة.