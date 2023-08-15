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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج.. اعرف تفاصيلها وكيفية الحصول عليها.. فيديو

ياسمين فتح الله
ياسمين فتح الله

قدمت مذيعة موقع صدى البلد ياسمين فتح الله تغطية خاصة عن إعلان شركة مصر لتأمينات الحياة أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج حيث استضافت الهيئة العامة للرقابة المالية أمس فعاليات إعلان شركة مصر لتأمينات الحياة بالتعاون مع البنك الأهلي المصري لإطلاق أول وثيقة معاش بالدولار تحت مسمى (معاش بكرة بالدولار) وذلك بحضور الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والسفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة.

وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج توفر معاش شهري بالدولار للمصريين بالخارج، وتم تحديد الحد الأدنى لشراء الوثيقة وهو 500  دولار، على أن يكون الحد الأقصى 10 آلاف دولار لكل وثيقة خلال العام، ويتم إضافة أقساط بحد أدنى 50 دولارًا لكل قسط لزيادة المعاش.

وتوفر تغطيات تأمينية عند سن الاستحقاق أو الوفاة أو العجز الكلي، وتصرف دفعة واحدة أو دفعات معاش شهرية لمدة 10 أو 15 سنة،وايضا إجراء سحب نصف سنوي على جائزة 75% زيادة من مبلغ الدفعة الواحدة أو الدفعات الشهرية، ودفع مبلغ الجائزة عند تاريخ الاستحقاق.

وعن شروط الحصول عليها  بالخارج فهي للأشخاص من سن 18- 59 عامًا، ويتم شراء الوثيقة إلكترونيا دون إجراء كشف طبي، وتوفر حماية تأمينية للمصريين في الخارج، وتوفر مميزات الادخار التراكمي بالعملة الأجنبية، حيث يصرف المعاش ببلوغ سن الاستحقاق المتفق عليه وهو من 50 حتى 65 عاما ويصرف المعاش أيضا في حالة الوفاة أو الإصابة بعجز كلي قبل بلوغه سن الاستحقاق.

شاهد الفيدديو:

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