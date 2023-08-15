كأنهما عروستان.. موقف أم مع ابنتها يوم زفافها يثير جدلا

تنتظر كل فتاة وشريك حياتها وأحبائهما، خاصة الأب والأم والمقربين يوم حفل الزفاف الذي تتوج فيه بداية حياة جديدة للعروسين.

أثار موقف أم مع ابنتها يوم زفافها حالة من الجدل بين ضيوف حفل الزفاف، حيث وصف البعض ما حدث بأنه توجد “عروستين” يوم الزفاف.

ظهرت الأم مرتدية فستانا يشبه فستان حفل زفاف ابنتها بذيل طويل ولون أبيض وتفاصيل من الدانتيل.

تعليقات متباينة

وكانت من بين التعليقات التي انتشرت عبر موقع “ريديت” الأجنبي الشهير: “كيف قدرت الأم على ارتداء فستانا يشبه ابنتها بهذا الشكل”، "هذا أسوأ ما رأيته! دمي يغلي مثل العروس"، “فستان العروس مذهل وأنا أكره ما فعلته الأم بها”.

وفي سياق متصل، دافع البعض عن الأم وأنه قد تكون العروس من طلبت منها ذلك.

كأنهما عروستين..موقف أم مع ابنتها يوم زفافها يثير جدلا



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