عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

كأنهما عروستان.. موقف أم مع ابنتها يوم زفافها يثير جدلا

كأنهما عروستين..موقف
كأنهما عروستين..موقف أم مع ابنتها يوم زفافها يثير جدلا

تنتظر كل فتاة وشريك حياتها وأحبائهما، خاصة الأب والأم والمقربين يوم حفل الزفاف الذي تتوج فيه بداية حياة جديدة للعروسين. 

أثار موقف أم مع ابنتها يوم زفافها حالة من الجدل بين ضيوف حفل الزفاف، حيث وصف البعض ما حدث بأنه توجد “عروستين” يوم الزفاف. 

ظهرت الأم مرتدية فستانا يشبه فستان حفل زفاف ابنتها بذيل طويل ولون أبيض وتفاصيل من الدانتيل. 

تعليقات متباينة

وكانت من بين التعليقات التي انتشرت عبر موقع “ريديت” الأجنبي الشهير: “كيف قدرت الأم على ارتداء فستانا يشبه ابنتها بهذا الشكل”، "هذا أسوأ ما رأيته! دمي يغلي مثل العروس"، “فستان العروس مذهل وأنا أكره ما فعلته الأم بها”. 

وفي سياق متصل، دافع البعض عن الأم وأنه قد تكون العروس من طلبت منها ذلك. 

في عيد الوفاء.. خبير آثار يكشف حقيقة أسطورة عروس النيل

قصة عروس لم تحضر حفل زفافها لهذا السبب

كأنهما عروستين..موقف أم مع ابنتها يوم زفافها يثير جدلا


https://www.reddit.com/r/weddingshaming/comments/15oxybs/motb_in_white_it_literally_looks_like_a_double/?utm_source=share&utm_medium=web2x&context=3

 

حفل الزفاف للعروسين زفاف ابنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل مفاجئ من ليفربول بعد العرض السعودي لـ محمد صلاح.. شاهد

فرج عامر يكشف عن اسم مهاجم الأهلي الجديد وجنسيته

أخو النجم هو اللي فصلها| مفاجأة في فيلا محمد صلاح .. تحقيقات

اشتري الآن.. أسعار الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم

انتقال أحمد فتوح من الزمالك.. تعليق ناري من أيمن يونس | فيديو

يومين فقط.. الأرصاد تزف نبأ عاجلا للمصريين بشأن الموجة الحارة

5 أسباب .. خصم رصيد من عداد الكهرباء مسبوق الدفع

محمد صلاح يكشف الأنسب لخلافة مرتضى منصور في رئاسة الزمالك

ترشيحاتنا

تحتضنها مصر .. انطلاق اجتماعات لجنة الاتصال العربية الخاصة بسوريا| صور

وزير التعليم يعلن تغيير دور الإخصائيين النفسيين والاجتماعيين في المدارس

رئيس الوزراء يستعرض إجراءات تعظيم تجارة الترانزيت وإعادة التصدير

قضية سب جديدة.. مرتضى منصور أمام المحكمة الاقتصادية

رئيس جامعة الأزهر يشيد بعناية فضيلة الإمام الأكبر بالطلاب الوافدين

بيان عاجل من السفارة الأمريكية في ليبيا بشأن أحداث طرابلس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في واقعة غريبة.. القبض على مهرب وجدوا في ملابسه شيء صادم

كأنهما عروستان.. موقف أم مع ابنتها يوم زفافها يثير جدلا

أحترس هذه الأعراض تنذرك بالإصابة بمرض النقرس.. لن تتوقعها

خطوات سحرية.. افعل هذه الأمور قبل النوم لتتخلص من الاكتئاب

فيديو

طرح الإعلان التشويقى لفيلم "مندوب مبيعات".. فيديو

محمد صلاح يمنع طلاق زوجين في الإسماعيلية.. القصة كاملة

دخل المستشفى بكلب.. مواطن يثير حالة من الذعر داخل طوارئ المحلة

مفاجأة صادمة في الأسعار الجديدة للسجائر | اعرف رد الشركة المنتجة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ