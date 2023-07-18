في خمس دقائق بس.. إزاي تعملي ميكب زي المحترفين بـ9 خطوات

المكياج أصبح من أساسيات الحياة بالنسبة للسيدات، كما أن الحياة العملية التي تعيشها المرأة هذه الأيام تتطلب تواجدهن بالخارج معظم الوقت، سواء بالجامعة أو العمل، أو حتى لقضاء وقت فراغ مع الأصدقاء، لذلك أصبحت معرفة كيفية عمل مكياج يومي مثل المحترفين من أساسيات الحياة العصرية.

ونقدم لكِ أفضل طريقة لـعمل مكياج يومي مثل المحترفين في 5 دقائق، ويوفر لكِ الوقت والمجهود وفي نفس الوقت يبرز جمالك.

ويقدم خبير المكياج أحمد زهدي 9 خطوات لعمل مكياج يومي مثل المحترفين:

١- قبل كل شيء، لابد لكِ من تهيئة وجهكِ أو بشرتكِ لوضع المكياج عليها، وذلك من خلال الحرص على تنظيفها جيداً وتطهيرها لإزالة أي زيوت، أوساخ أو شوائب من عليها.

٢- لا تنسِ ترطيب بشرتكِ قبل تطبيق المكياج عليها، وذلك من خلال استخدام كريم ترطيب مناسب لنوع بشرتكِ.

٣- تأكدي أيضاً من وضع أو تطبيق واقي شمس خاصة في فصل الصيف لحماية أنسجة البشرة من الأشعة فوق البنفسجية المنبعثة من الشمس.

٤- من المستحسن تطبيق بعض من البرايمر "قاعدة المكياج"، وذلك لتفادي مظهر المسام الواسع، وكذا توحيد لون البشرة، وانتظريه قليلاً حتى يجف لاستكمال الخطوة التالية.

٥- من أهم النقاط الضرورية للحصول على مظهر مكياج ناعم ومرتب هو استخدام كريم الأساس "الفاونديشن" المناسب لنوع ولون بشرتكِ، على أن يتم التطبيق بلطف باستخدام إسفنجة مبللة "بيوتي بلندر " أو فرشاة نظيفة، وذلك لتوزيع كريم الأساس بشكلٍ مثالي وسلس.

٦- في حالة كانت لديك بعض المشاكل أو العيوب في بشرتكِ أو أسفل عينك، استخدمي الكونسيلر المناسب لكِ، كما يمكنكِ أيضًا مزجه مع الفاونديشن وتطبيقه للحصول على تغطية أكبر.

٧- عند تطبيق ظلال العيون أو البدء في عمل مكياج للعيون، يفضل اعتماد ظلال العيون الفاتحة ذات الألوان ناعمة واللطيفة على الجفن العلوي ثم استخدمي ظلالا أغمق للتحديد في الزوايا الخارجية للعين.

٨- تأكدي من اختيار لون الشفاه الذي يتناسب مع لون بشرتكِ وأسلوب مكياجكِ المعتمد، كذلك يُفضل القيام بتحديد حواف وزوايا الشفاه بإستخدام قلم تحديد الشفاه قبل وضع أحمر الشفاه عليها لمنحها شكلاً مرتبًا وجميلاً أكثر.

٩- أخيراً، وبعد انتهائكِ، احرصي على تثبيت لوك المكياج الخاص بكِ باستخدام بودرة أو رذاذ التثبيت، لضمان دوام المكياج لأطول فترة ممكنة مهما كانت الظروف.