الجو نار .. خبير تغذية: احترس الموجة الحارة تهدد حياتك بهذه الأمراض

حذر الدكتور عبد الرحمن شمس خبير التغذية، من طقس اليوم والموجة الحارة وقال تسبب الموجات الحارة درجات حرارة عالية ورطوبة مرتفعة، وهذا يمكن أن يؤثر على الصحة بطرق عدة.

الموجة الحارة تهدد حياتك بهذه الأمراض

وأوضح شمس، من خلال تصريحات خاصة لصدى البلد، بعض الأمراض التي قد تنجم عن الموجات الحارة تشمل:

1- الإصابة بالإجهاد الحراري: يحدث الإجهاد الحراري عندما يقوم الجسم بإنتاج الكثير من الحرارة، ويتعذر على الجسم التخلص منها. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى الإصابة بالإجهاد الحراري، الذي يتميز بأعراض مثل الصداع والدوخة والغثيان والتعب.

2- الإصابة بحروق الشمس: يحدث ذلك عندما يتعرض الجلد لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، ويمكن أن يؤدي إلى حروق الشمس. وتشمل الأعراض الشائعة لحروق الشمس الحكة والألم والاحمرار.

3- الإصابة بالتشنجات العضلية: تحدث التشنجات العضلية عندما تتعرض العضلات للتعب بسبب الحرارة الشديدة والتعرق الزائد. ويمكن أن تتسبب التشنجات العضلية في الألم والانزعاج.

4- تفاقم الحالات المرضية الحالية: يمكن أن تزيد الموجات الحارة من شدة الأعراض لدى الأشخاص الذين يعانون من حالات مرضية مثل الربو وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم.

5- الإصابة بالتهابات المسالك البولية: يمكن أن يزيد التعرق الزائد وعدم الاستيعاب الكافي للسوائل من خطر الإصابة بالتهابات المسالك البولية.

6- الإصابة بالجفاف: يمكن أن تتسبب الموجات الحارة في فقدان الجسم للسوائل والأملاح الضرورية، مما يؤدي إلى الجفاف ويزيد من خطر الإصابة بأمراض الكلى وغيرها من المشاكل الصحية.