يود الكثير من الأشخاص شراء بعض الأحجار الكريمة ولكن البعض يتخوف من غش التجار لذلك تقول مصممة الأزياء بسمة الفار يوجد فرق بين الأحجار الكريمة الطبيعية والمصنعة.

كيف تفرق بين الأحجار الكريمة الطبيعية والمصنعة ؟

كيف تفرق بين الأحجار الكريمة الطبيعية والمصنعة ؟

وأوضحت الفار فى تصريحات خاصة لصدى البلد، الفرق بين الأجحار الكريمة الطبيعية والمصنعة وفيما يلي توضيح لهذا الفرق:

الأحجار الكريمة الطبيعية: تتكون الأحجار الكريمة الطبيعية عن طريق التكوين الطبيعي في الأرض على مدى ملايين السنين، ويتم استخراجها من المناجم، وتعتبر الأحجار الطبيعية أكثر ندرة وثمناً وتتميز بالجودة العالية والألوان الطبيعية المختلفة.

الأحجار الكريمة المصنعة: تتم إنتاج الأحجار الكريمة المصنعة بالتكنولوجيا الحديثة لتحاكي مظهر وصفات الأحجار الطبيعية، ويتم تصنيعها من مواد مثل الزجاج أو الكريستال أو السيراميك أو البلاستيك أو الراتنج، وعلى الرغم من أنها تشابه الأحجار الطبيعية إلا أنها لا تمتلك الندرة والجودة العالية للأحجار الطبيعية.

يمكن تمييز الأحجار الكريمة الطبيعية عن الأحجار المصنعة من خلال الاختبارات الكيميائية والفيزيائية المختلفة، ومن خلال الخبرة والمعرفة في مجال الأحجار الكريمة. يجب الحرص عند شراء الأحجار الكريمة على التأكد من جودتها وصحتها، والحصول عليها من مصادر موثوقة.