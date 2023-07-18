طريقة عمل شوربة الجمبري

يمكنك إعداد شوربة الجمبري بطريقة سهلة وسريعة، باستخدام المكونات التالية للشيف مصطفى العمدة.

مكونات شوربة الجمبري

500 جرام جمبري مقشّر ومنظف

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

بصلة مفرومة

2 فص ثوم مفروم

2 حبة بطاطا مقطّعة

4 أكواب مرق الدجاج أو الماء

1/2 كوب كريمة سائلة

ملح وفلفل أسود حسب الذوق

عصير ليمونة

2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

رشة فلفل أحمر (اختياري)



وفيما يلي طريقة إعداد الشوربة

في وعاء، قم بتسخين الزيت على نار متوسطة الحرارة، ثم أضف البصل والثوم وقلّب حتى يصبحان طريّين.

أضف البطاطا والجمبري، وقلّب حتى يصبح الجمبري والبطاطا ذهبيّي اللون.

أضف المرق أو الماء واترك الشوربة تغلي حتى تصبح البطاطا طريّة.

اخفض درجة الحرارة واترك الشوربة تغلي لمدة 10 دقائق حتى تنضج جميع المكونات.

اخرج الشوربة من على النار واتركها تبرد قليلاً، ثم اخلط الشوربة في الخلاط الكهربائي حتى تصبح ناعمة.

أعد الشوربة إلى الوعاء، ثم أضف الكريمة السائلة واخلط جيداً.

أضف الملح والفلفل الأسود وعصير الليمون والبقدونس المفروم، واخلط جيداً.

إذا رغبت، يمكن رش الشوربة بالفلفل الأحمر قبل التقديم.

تقدم شوربة الجمبري ساخنة، ويمكن تناولها مع خبز التوست المحمص أو البسكويت. بالهناء والشفاء!