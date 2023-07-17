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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تكات طريقة عمل طاجن البامية باللحمة فى الفرن

صدى البلد

يرغب الكثير من الاشخاص تناول طاجن البامية باللحمة بسبب طعمها الشهي واللذيذ وتشتهر البامية بسهولة تحضيرها بعدة طرق حيث تختلف طريقة التحضير عن الأخرى بمذاق مختلف حيث أن الإقبال الأسري على وجبة طاجن البامية يعشقها الكثيرون ،لذلك نقدم لكي طاجن البامية باللحمة.

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المكونات:

كيلو من البامية الطازجة

نصف كيلو من اللحم مقطع

كيلو طماطم معصورة

قرنان فلفل حار

3 ملعقة كبيرة سمنة

بصلة واحده مفرومة

4 فصوص ثوم مفروم

عصير ليمونة واحدة

ملح حسـب الرغبه

فلـفل اسود حسب الرغبه

2 فص من الثوم مفـروم

ملعقة كبيرة من السمن

كزبرة خضراء مفرومه

طريقة عمل طاجن الباميه باللحمة:

احضري وعـاء ضعي به ٣ ملاعق كبيـرة سمن حتي يسخن وشوحي به البصل و الثوم المفروم والفلـفل الحار الي أن يتغير لون البصل

قومي بتقليب البامية مع عصير الليمون في إناء علي البارد

أضيفي البامية لوعاء البصـل والثوم والفلفل وقطع اللحم المسلوق وقلبيهم جيدًا لمدة دقيقتين

أضيفـي الي الإناء عصيـر الطماطم والفلـفل الأسـود والملح و اتركيه علي نار متوسطة حتي يغلي

ضعى جميع مكونات البامية في طاجن فخار و غطيه بورق ألمونيوم و ضعيه في فرن مسخن علي درجة حرارة ٢٣٠ مئوية

عندما تنضج البامية قومي بإزالة ورق الالمونيوم و افتحي الشواية حتى يتحمر الوجه

لعمل التقلية ضعـي ملعـقة سمن في مقلاة مع فصوص الثـوم و الكزبرة الخضراء وقلبيهم حتي يذبل

أخرجي طاجن البامية من الفـرن و اسكبي عليه التقلية وقدميه ساخناً مع الأرز أو الخبز.

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