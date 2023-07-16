عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في موسمها .. أفضل طريقة لحفظ البامية وتخزينها

بامية
بامية

تعتبر البامية من أنواع الخضار الأساسية التي يفضل الجميع تناولها، بوصفاتها المختلفة.. لذا تفضل الكثيرات حفظ كميات من البامية في الفريزر لاستخدامها لتحضير الطواجن الشهية.

وتعتبر طريقة تخزين البامية في الفريزر هي الأشهر والأفضل من أجل حفظها لأطول فترة ممكنة، ومن السهل اتباع طريقة حفظها في الفريزر كما يلي:

طريقة حفظ البامية وتخزينها في الفريزر كما يلي:

اختاري نوعية بامية خضراء جيدة وطازجة، ويُفضل اختيار البامية  “حجمها صغير” للتخزين.

تُغسل حبات البامية جيداً، ونفردها على فوطة نظيفة طبقة واحدة، ونتركها لتجف من الماء تماما.

نقمع البامية، ونجهز وعاء على النار به كمية من الماء مع عصير ليمونة ورشة ملح، ويترك حتى يغلي.

نضع البامية بالماء المغلي، ونتركها تغلي لمدة دقيقتين ،نصفيها من الماء المغلي ونغسلها فوراً بالماء المثلج أو البارد” نقطة هامة للحفاظ على لونها”.

نتركها تصفى تماماً من الماء، ثم نعبئها بأكياس فريزر.

قومي بتقسيم كمية البامية إلى كميات أصغر للطبخة الواحدة، فلا ينبغي فك تجميدها وإعادتها للفريزر مجدداً.

ويحكم الغلق للكيس مع التخلص من الهواء الزائد به قدر الإمكان.

تحفظ بالفريزر ونخرجها فوراً على الاستخدام.

تخزين البامية أنواع الخضار البامية الطواجن طريقة تخزين البامية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وقع لهذا النادي.. شوبير يصدم جماهير الزمالك بشأن مصطفى فتحي

أشرف بن شرقي يصدم الأهلي بطلب غريب للموافقة على ارتداء التيشيرت الأحمر

بعد 4 سنوات على وفاته.. قرار مفاجئ من خطيبة هيثم أحمد زكي

رسميا.. 5 جنيهات ارتفاعا في أسعار السجائر اليوم

الصحة: نتابع شكوى ظهور أعراض مرضية متشابهة لدى مجموعة من المواطنين بقنا

البنك المركزي: تعطيل العمل بالبنوك لمدة 4 أيام

أحمد حسن يكشف عن هوية أولى صفقات الزمالك الصيفية.. شاهد

أنا آسفة.. أول تعليق من نجمة أراب أيدول على شائعات إنهاء حياتها

موضوعات متعلقة

للسيدات والفتيات .. نصائح سحرية لارتداء "الكعب العالي" بدون ألم

6 تمارين مذهلة للتخلص من آلام الكعب العالي

تناول الثوم في هذا التوقيت يسبب أضراراً خطيرة

وداعا للأطقم.. اكتشاف دواء جديد يعيد نمو الأسنان المفقودة مرة أخرى

طبيب يحذر من مشروب شعبي يسبب سيولة ونزيفًا

احترسوا.. الوكالة الدولية تعلن الأسبرتام مادة مسرطنة

بعد فيديو العريس أثناء عقد القران.. كيف يصبح الرجل سندا لزوجته؟

بمكونات من المطبخ.. اسهل طريقة لعمل الجبنة المثلثات في البيت

ترشيحاتنا

المقاولون العرب يعود سريعا ويسجل التعادل في شباك الأهلي

أشعلت السوشيال ميديا .. من هي أنس جابر التي كسبت قلوب الجميع رغم خسارتها؟

دول إفريقيا تعاني والحلول غائبة.. ماذا ستقدم قمة نيروبي لشعوب القارة؟

اللون الأخضر يسيطر على أسواق المال العربية.. و«السعودية» تقود ارتفاعات البورصات الخليجية

تقديرات بمقتل 200 ألف جندي أوكراني حال مهاجمة كييف لـ القرم

توكيل ملغي .. ابنة إيمان البحر درويش تكذب المحامي أحمد مهران

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لهذا السبب.. راكبة تهبط بـ طائرة أمريكية بدلا من الطيار..فيديو

من مذكرات مراهقة إلى كيرة والجن..كيف استحق أحمد عز تكريمه في مهرجان القاهرة؟

أكثر من 50 حوتا يثيرون الجدل على رمال شاطىء شهير باسكتلندا ..صور

خناقة بالفريق.. كولر يعاقب نجم الأهلي ويعمل على تجميده |إيه الحكاية

فيديو

الساحر البرازيلي جوستافو سوزا .. كل ما تريد معرفته عن صفقة الأهلي الجديدة «فيديوجراف»

قصة الـ 500 بلاغ .. محامي الأهلي يفتح النار على ميدو و مرتضى منصور «فيديوجراف»

دولة بجوار مصر .. مخاوف من انتشار فيروس قاتل تسبب في نفوق 300 ألف قطة | فيديوجراف

تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2023 بالأرقام.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ