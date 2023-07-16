في موسمها .. أفضل طريقة لحفظ البامية وتخزينها

تعتبر البامية من أنواع الخضار الأساسية التي يفضل الجميع تناولها، بوصفاتها المختلفة.. لذا تفضل الكثيرات حفظ كميات من البامية في الفريزر لاستخدامها لتحضير الطواجن الشهية.

وتعتبر طريقة تخزين البامية في الفريزر هي الأشهر والأفضل من أجل حفظها لأطول فترة ممكنة، ومن السهل اتباع طريقة حفظها في الفريزر كما يلي:

طريقة حفظ البامية وتخزينها في الفريزر كما يلي:

اختاري نوعية بامية خضراء جيدة وطازجة، ويُفضل اختيار البامية “حجمها صغير” للتخزين.

تُغسل حبات البامية جيداً، ونفردها على فوطة نظيفة طبقة واحدة، ونتركها لتجف من الماء تماما.

نقمع البامية، ونجهز وعاء على النار به كمية من الماء مع عصير ليمونة ورشة ملح، ويترك حتى يغلي.

نضع البامية بالماء المغلي، ونتركها تغلي لمدة دقيقتين ،نصفيها من الماء المغلي ونغسلها فوراً بالماء المثلج أو البارد” نقطة هامة للحفاظ على لونها”.

نتركها تصفى تماماً من الماء، ثم نعبئها بأكياس فريزر.

قومي بتقسيم كمية البامية إلى كميات أصغر للطبخة الواحدة، فلا ينبغي فك تجميدها وإعادتها للفريزر مجدداً.

ويحكم الغلق للكيس مع التخلص من الهواء الزائد به قدر الإمكان.

تحفظ بالفريزر ونخرجها فوراً على الاستخدام.