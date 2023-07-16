اقتصادية ولذيذة .. طريقة عمل النجرسكو

تعد المكرونة النجرسكو من الوجبات المفضلة لدى الكثير، بسبب مذاقها الرائع وسهولة تناولها، ويعد النجرسكو من الأكلات الإيطالية اللذيذة التي يحبها الكبار والصغار،وجبة سريعة لا تأخذ وقت في التحضير، بالإضافة إلى أنها مليئة بالاحتياجات الغذائية التي نحتاجها في الغذاء، إليكم وصفة النجرسكو بطريقة سهلة وبسيطة.

مكونات المكرونة النجرسكو:

نصف كيلو مكرونة أقلام (500 جرام)

4 قطع متوسطة الحجم دجاج فيليه ( 500 جرام صدور دجاج مخلية)

1 حبة بصل متوسطة الحجم مقطعة أربع قطع

نصف كوب كبير جبن شيدر مبشورة

1 كوب كبير جبن موزاريلا مبشورة

نصف كوب كبير زيتون أسود أو أخضر مقطع شرائح

10 حبات مشروم مقطع شرائح

1 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

2 حبة ورق غار

مكونات صوص البشاميل:

ربع كوب كبير دقيق أبيض (30 جرام)

1 كوب كبير كريمة طبخ

1 كوب كبير لبن (240 مل)

خطوات تحضير المكرونة النجرسكو

نحضر وعاء كبير نضع فيه المكرونة ونغطيها بالماء ثم نضيف ملعقة كبيرة من الملح وملعقة كبيرة من زيت الذرة ، نترك الوعاء على نار متوسطة لمدة 10 دقائق حتى تنضج المكرونة

نصفي المكرونة المسلوقة جيدًا في مصفاة من ماء السلق

ثم نحضر وعاء كبير نضع به الدجاج ، والبصل ، والملح ، والفلفل الأسود ، ورق الغار ، ونغطي الخليط بالماء ، نترك الوعاء على النار لمدة 40 دقيقة حتى ينضج الدجاج

نصفي الدجاج من المرقة ونترك المرقة فسوف نستخدمها في تحضير صوص البشاميل ، ثم نقطع الدجاج لمكعبات صغيرة

تحضير صوص البشاميل :

نحضر وعاء متوسط الحجم نضع به اللبن، والدقيق ، وكريمة الطبخ ، و 2 كوب كبير من مرق الدجاج ، ثم نخلط كل المكونات معًا باستخدام مضرب سلك يدوي حتى يختفي الدقيق .

نضع الوعاء على نار متوسطة ونقلب باستخدام ملعقة خشبية حتى نحصل على قوام صوص البشاميل المناسب

نحضر صينية تحضير نجرسكو الدجاج ، ونضع نصف كمية المكرونة ثم طبقة من حشو الدجاج ثم نصف كمية الجبن الشيدر والموتزاريلا المبشورة ثم طبقة من المكرونة ثم صوص البشاميل وفي الاخير نضع باقي الجبن الشيدر و الموتزاريلا المبشورة على الوجه

نضع صينية نجرسكو الدجاج في الفرن لمدة ربع ساعة حتى تنضج ويصبح لونها ذهبي حتى يصبح نجرسكو الدجاج جاهز للتقديم.