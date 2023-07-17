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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل فطيرة البطاطس باللحمة المفرومة في 5 دقائق

فطيرة البطاطس
فطيرة البطاطس

فطيرة البطاطس في الفرن من الاكلات السهلة والسريعة، وهي من الاكلات الاقتصادية والمغذية، وتوفر مزيجاً لذيذاً ورائعا ومذاقا لا يقاوم من البطاطس وبعض الخضروات، مع اللحم المفروم وغيرها من المكونات البسيطة، وهي مغذية جدا ويعشقها جميع أفراد الأسرة بشكل كبير.

ونقدم لكم طريقة عمل فطيرة البطاطس باللحمة المفرومة في 5 دقائق.

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مقادير فطيرة البطاطس باللحمة المفرومة:

ربع كيلو لحم مفروم.
رقاق طري
نصف كيلو بطاطس.
ملح.
7 بهارات.
توابل مطحونة.
3 ثمرات طماطم.
3 بصلات متوسطة.
ربع كوب زيت طعام.
2 ثمرة فلفل أخضر.
2 ملعقة بابريكا.

طريقة تحضير فطيرة البطاطس باللحمة المفرومة:

قومي بتحضير الرقاق الطري ثم قطعي ثمرات البصل والطماطم والفلفل مكعبات بالشكل الموضح في الصورة

اخلطي كل المكونات السابقة في الخلاط لكن لا تفرميهم تمامًا.
احضري وعاء كبير بعض الشيء وافرغي فيه الخبز أولًا ثم فوقه اللحم المفروم، وضعي التوابل والملح والـ7 بهارات.

ضعي ملعقة دقيق فوق الخليط ثم قومي بعجن كل المكونات بخفة براحة يدك

بعد ذلك احضري ثمرات البطاطس وقشريها واغسليها بعناية ثم ابدأي في تقطيعها شرائح بسُمك متوسط.

ضيفي ملعقة من الزيت فوق البطاطس، ثم احضري صينية وادهينها بالزيت.

قومي بفرد البطاطس في قاع الصينية، ثم ضيفي فوقها خليط اللحم مع الدقيق

ثم قومي بفرد الرقاق الطري  مع الملح والتوابل التي ترغبين واخلطيهم معًا ثم ضيفي إلى الخبز 

قومي بفرد طبقة اللحم فوق البطاطس بشكل متساوي، ثم احضري 3 ثمرات طماطم وقطعيها شرائح رفيعة، ثم وزعيها على الخليط .

قطعي الفلفل وقومي بتوزيعه لتزيين الوصفة أكثر، ثم ادهني الوجه بالزيت، وضعي فوقها الجبنة الموزريلا كما سنوضح لكِ بالصور

اخرجي الصينية بعد نضجها ثم رشي فوقها الجبنة الموزريلا وضعيها أسفل الشواية لمدة دقائق.

في النهاية اخرجي الصينية ثم قومي بتقطيعها وقدميها في أطباق التقديم.

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