استمرار الموجة الحارة|تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 18_7_2023 ..فيديو

قدّمت الإعلامية نهاد سمير، تقريرًا عن درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء 18يوليو 2023، في القاهرة والمحافظات، في برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد" ، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي.

أرتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء

وأكدت الإعلامية نهاد سمير، أن هيئة الأرصاد الجوية، تتوقع استمرار أرتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس معتدل رطب في الصباح الباكر، وشديد الحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى ، والوجه البحري، وجنوب سيناء، وجنوب البلاد، وتنخفض درجات الحرارة ليلاً ، ليصبح الطقس معتدلا رطبا ليلاً على كافة الانحاء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء:



العظمى الصغرى

القاهرة 38 - 27

الإسكندرية 33 - 25

الإسماعيلية 40 - 25

الغردقة 42 -29

أسوان 44 - 30

سوهاج 42 - 27

المنيا 41- 27