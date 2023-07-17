تصل 44 درجة مئوية.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم 17_7_2023.. فيديو

قدّمت الإعلامية رشا مجدي، تقريرًا عن درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين 17يوليو 2023، في القاهرة والمحافظات.

درجات الحرارة في الصعيد أعلى من القاهرة و السواحل الشمالية

وأكد الإعلامية رشا مجدي ، أن جميع دول العالم تمر بموجة شديدة من ارتفاع درجات الحرارة ، مصحوبةً بارتفاع نسب الرطوبة، مضيفة أن درجات الحرارة في الصعيد أعلى من القاهرة و السواحل الشمالية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأثنين:

العظمى الصغرى



القاهرة 38 - 26

الإسكندرية 33 - 25

الإسماعيلية 40 - 25

الغردقة 41 -29

أسوان 44 - 30

سوهاج 42 - 27

المنيا 41- 26

