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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تصل 44 درجة مئوية.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم 17_7_2023.. فيديو

حالة الطقس
حالة الطقس

قدّمت الإعلامية رشا مجدي، تقريرًا عن درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين 17يوليو 2023، في القاهرة والمحافظات.

درجات الحرارة في الصعيد أعلى من القاهرة و السواحل الشمالية

وأكد الإعلامية رشا مجدي ، أن جميع دول العالم تمر بموجة شديدة من ارتفاع درجات الحرارة ، مصحوبةً بارتفاع نسب الرطوبة، مضيفة أن درجات الحرارة في الصعيد أعلى من القاهرة و السواحل الشمالية.

 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأثنين:

العظمى الصغرى

القاهرة 38 - 26
الإسكندرية 33  - 25
الإسماعيلية 40 - 25
الغردقة 41 -29
أسوان 44 - 30
سوهاج 42 - 27
المنيا 41- 26
 

 

 

درجات الحرارة حالة الطقس نسب الرطوبة درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين القاهرة

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