تصل 44 درجة مئوية.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم 17_7_2023.. فيديو

قدّمت الإعلامية رشا مجدي، تقريرًا عن درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين 17يوليو 2023، في القاهرة والمحافظات.
درجات الحرارة في الصعيد أعلى من القاهرة و السواحل الشمالية
وأكد الإعلامية رشا مجدي ، أن جميع دول العالم تمر بموجة شديدة من ارتفاع درجات الحرارة ، مصحوبةً بارتفاع نسب الرطوبة، مضيفة أن درجات الحرارة في الصعيد أعلى من القاهرة و السواحل الشمالية.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأثنين:
العظمى الصغرى
القاهرة 38 - 26
الإسكندرية 33 - 25
الإسماعيلية 40 - 25
الغردقة 41 -29
أسوان 44 - 30
سوهاج 42 - 27
المنيا 41- 26